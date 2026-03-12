30 aniversario

El Real Madrid acaba con la bestia

El equipo blanco barre al Valencia Basket, le gana el 'average' y acabará la jornada en Euroliga igualado en la segunda posición de la tabla

Facu Campazzo apareció en los momentos clave de este Madrid-Valencia Basket@RMBaloncesto

Antonio José Medina

El Real Madrid da un paso de gigante para pasar como cabeza de serie a los 'play offs' de la Euroliga tras vencer al Valencia Basket por 17 puntos, ganar el 'basket average' y, tras la derrota de Olympiacos, acabar la jornada igualado con griegos y valencianos, a los que supera en el marcador parcial.

El equipo de Sergio Scariolo, en un encuentro en el que fue de menos a más, neutralizó gran parte de las virtudes taronjas, que salvo Jean Montero, no pudieron hacer el daño que acostumbran y lo pagaron. Lo hizo, además, jugando como le gusta al Pedro Martínez, con transiciones rápidas, explosividad defensiva y definición desde la larga distancia.

Trey Lyles, que llevaba semanas a un nivel por debajo de lo que acostumbra, volvió por sus fueros; Okeke y especialmente Deck hicieron mucho daño en el poste; y, desde lejos, Feliz, Hezonja, Campazzo, Abalde... castigaron las lagunas defensivas valencianas. Bastante hizo el conjunto levantino con pelear hasta el final y nunca bajar los brazos. No fue suficiente.

El partido, no obstante, pintaba muy diferente durante los quince primeros minutos, en los que se jugó a lo que quiso el Valencia Basket y fueron los levantinos los que contaron con las principales diferencias ante el enfado de Sergio Scariolo.

El Valencia Basket, de más a menos en Madrid

Pese a la baja de Kameron Taylor y a lo poco que jugó Thompson, el equipo taronja no parecía notarlo. Aparte de Montero, todos aportaban: Moore, Badio, De Larrea, Pradilla, Key... El Valencia Basket corría como le gusta a su entrenador y el Madrid perseguía fantasmas.

El punto de inflexión llegó mediado en segundo cuarto. Scariolo pidió un tiempo muerto con 27-32 tras tres tripes consecutivos del Valencia Basket. Dos minutos después, el que lo pedía era Pedro Martínez. En ese tiempo, el parcial había sido de 11-2 y los taronjas habían pasado de ganar de cinco a perder de cuatro. No volverían a tomar la delantera...

Lo más que lograron, justo tras ese parón, fue igualar a 38, pero al descanso ya se llegó con ocho de ventaja para los blancos en los mejores momentos de Andrés Feliz, Gaby Deck y Trey Lyles.

Abalde y Okeke tomaron el mando tras el descanso para ampliar la ventaja y Hezonja y Garuba para dar la puntilla. Con 19 arriba (67-48) mediado el tercer cuarto, el Valencia Basket tiró de orgullo y logró meterse en el partido y llegar vivo al último cuarto. Ahí, dos triples consecutivos de Deck y Lyles cerraron el duelo.

Quedaban ocho minutos por jugarse, pero ya la duda estaba en si el Madrid superaría los 12 puntos por los que perdió en Valencia o los de Pedro Martínez lograrían rebajar la diferencia. Ese premio también se quedó en casa.

Ficha técnica del Real Madrid 96-79 Valencia Basket

Real Madrid (20+31+24+21): Campazzo (9), Abalde (6), Hezonja (16), Okeke (7) y Tavares (8) -cinco inicial-, Maledon (5), Feliz (7), Llull (6), Deck (14), Lyles (12), Garuba (6) y Len (-).

Valencia Basket (19+24+22+14): Thompson (-), Badio (7), Puerto (11), Key (7), Reuvers (5) -cinco titular-, Montero (18), De Larrea (8), Moore (8), López-Arostegui (-), Pradilla (8), Costello (1) y Sako (6).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Olegs Latisevs (LAT), Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Walter Tavares y Sergio Scariolo.

