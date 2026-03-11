Negocio potencial para el Betis por la irrupción de Mawuli en el Zaragoza

Traspasado por el Betis en enero, el medio de 22 años ha irrumpido con fuerza en el Zaragoza, con estadísticas superlativas y un rendimiento que le convierte en un futuro negocio para los verdiblancos

El mes de enero resultó prolífico para el Betis en relación a sus jóvenes promesas, pues se produjeron numerosos movimientos que incluyeron cambios de destinos en las cesiones, casos de Gonzalo Petit o Ismael Barea, y salidas de última hora en calidad de traspaso.

Por ejemplo, Sergio Arribas, tras no funcionar su préstamo en el Huesca, se marchó de manera definitiva al Cádiz, mientras que el club anunció en el último día de mercado el acuerdo con el Zaragoza para el traspaso del centrocampista del filial Mawuli Mensah, que firmó en La Romareda por una temporada con opción a dos más.

El Betis se reservó el 10% de una futura venta de Mawuli

Una operación que, a priori, no albergaba demasiada trascendencia en clave verdiblanca, pero que un futuro podría dejar rédito en las arcas heliopolitanas al reservarse el club de La Palmera un 10% de una futura venta, que adquiriría sentido siempre y cuando se active la continuidad pactada el próximo verano.

Una posibilidad más que probable, pues, quizás contra pronóstico por su juventud y la situación de la entidad blanquilla, el centrocampista de 22 años oriundo de Ghana ha arrancado con fuerza en su salto a Segundo divisiónm con un rendimiento notable que le ha permitido hacerse un hueco en el once maño y ganado en muy poco tiempo el respeto de su afición y de los medios de comunicación que cubren la actualidad del Zaragoza.

De ese modo, Rubén Sellés le entregó de inmediato la camiseta de titular y ha partido de inicio en tofos los choques desde que llegó, a la excepción de la cita contra el Andorra, en la que se quedó en el banquillo y tras la cual volvió a copar un puesto en el centro del campo ante el Burgos, último choque en el banquillo de Sellés.

El cambio de entrenador no ha afectado a Mawuli, al contrario, pues David Navarro, el técnico hasta final de curso, confió en él en su debut, formando el doble pivote junto a Francho Serrano contra el Cádiz. Partido en el que el senegalés logró el primer triunfo con la elástica aragonesa (0-1).

Tras el partido le han llovido elogios a Mawuli, considerado ya como el refuerzo invernal "más prometedor" a tenor de las garantías que ha ofrecido en la medular en la tarea de contención.

Así, en 300 minutos como zaragocista registras estadísticas muy positivas, pues se trata del futbolista de Segunda con más recuperaciones en campo contrario (1’79 por encuentro) y el segundo con mejor porcentaje de pase (91’7%). Además, desde su llegada, el Zaragoza solo ha recibido cuatro goles en cinco partidos, dos de ellos en el duelo que no jugó.

Así las cosas, Mawuli ya se ha convertido en una posibilidad potencial para el Betis de hacer caja en un futuro.