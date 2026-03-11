Giráldez lo quiere todo, los cuartos de final y la quinta plaza del Betis: ﻿"Solo tener la posibilidad hace que me sienta feliz"

El preparador gallego ha destacado el gran momento de forma de su equipo, que le permite afronta las dos competiciones con garantías de luchar por todo: "Estamos viviendo un momento muy difícil de repetir"

La rueda de prensa de Claudio Giráldez ha dado para hablar largo y tendido no solo del rival de los octavos de final de la Europa League, el Olympique de Lyon, sino también de otros aspectos de la actualidad deportiva del Celta, como por ejemplo, la lesión de Miguel Román. "Es una pena y una lesión que no avisa. Estaba participando mucho y esa cuota de minutos y responsabilidad la van a ocupar otros jugadores que han hecho momentos de la temporada y partidos como para que podamos tener intacta la confianza en ellos: Sotelo, Matías, Fer, Ilaix, Antañón y Burcio. Evidentemente, estoy fastidiado porque he perdido a un jugador por una lesión que le va a impedir estar en lo que queda de temporada", ha reconocido.

Cómo afronta la eliminatoria

"Presión existe en cualquier partido y más en una eliminatoria, y no existe en ningún partido ni en ninguna eliminatoria, entiendes que esto es fútbol, que estamos donde queremos estar todos los que nos dedicamos a esto, que es en una competición como la Europa League contra un rival como el Olympique de Lyon, en que llegamos a estas alturas de la temporada sextos en liga. Creo que es para que tengamos ilusión por el partido, para que tengamos motivación, para que tengamos ganas, y ser favorito o no, o sentirte mejor o peor, no significa nada para nosotros. Ahora mismo tenemos muchas ganas de que empiece el partido mañana, tenemos muchas ganas de estar en cuartos de final, tenemos muchas ganas de ganar al Betis y poder colocarnos quintos, y es un motivo de ilusión y de motivación más que de presión".

Qué partido espera

"Es un equipo con muchos recursos, con una variabilidad muy grande de sistemas, de ocupación del espacio. Sí que esperamos que nos vayan a apretar en avanzado, como siempre suelen hacer, cerca de los pares o en pares; y luego el tener menos jugadores de duelo por las ausencias que pueden tener hace que vayan, en mi opinión, a tener más jugadores en el pasillo central, a juntar mucho más jugadores por dentro y veremos de qué dibujo lo hacen: si lo hacen con una salida de tres, si lo hacen jugando de cuatro. Y tenemos que ajustar muy bien la presión para que no tengamos que estar todo el rato saliendo de una presión de ellos en avanzado con los pares que suelen hacer, es lo que esperamos, pero sabemos que el míster que tenemos enfrente es muy variable en los planteamientos y tenemos que estar atentos a ello".

Problemas para defender el balón parado

"Evidentemente se habla del balón parado defensivo cuando encajas, llevamos quince jornadas que lo seguía sin encajar, que son registros muy buenos y poco habituales. Hemos encajado dos goles en dos situaciones totalmente distintas, pero evitables, y evidentemente lo intentaremos corregir. Hemos trabajado en campo y en vídeo pequeños ajustes para ese tipo de situaciones y es una pena que en este caso concreto nos haya costado cambiar una dinámica del partido. Creo que habríamos arrancado muy bien con el Madrid y, al final, incluso puntuar el día de hoy o no, pues lo pudimos corregir durante el partido".

Balance de dos años en el banquillo del Celta

"Ha pasado todo muy rápido y no podemos pedirle más. Si el día que me lo comunica Marco, hubiese soñado con estar dos años después jugando contra el Olympique de Lyon los octavos de final de la Europa League, sería imposible imaginarlo. Solo tener la posibilidad de poder llegar a cuartos de final, y de poder colocarnos quintos en la Liga si el domingo ganamos al Betis, hace que me sienta feliz y orgulloso de todo este tiempo. Estamos viviendo un momento muy difícil de repetir".