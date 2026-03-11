Claudio Giráldez quita presión al Celta: "Endrick tiene mucha hambre, para mí el Lyon es favorito"

El técnico del Celta de Vigo ha analizado el rival de los octavos de final, un Olympique de Lyon que "ha sido el primer clasificado en una fase de grupos a ocho partidos" y que tiene jugadores de mucha calidad más allá del brasileño cedido por el Real Madrid

Una de las principales amenazas del Olympique de Lyon en su visita a Balaídos si no la mayor será la del brasileño Endrick. Cedido por el Real Madrid en el mercado de invierno, el delantero suma cinco goles y cuatro asistencias en diez partidos con el conjunto galo, de ahí que a Claudio Giráldez le hayan preguntado en rueda de prensa cuán importante sería saber parar al brasileño.

"Tienen muchísimos recursos, muchos jugadores jóvenes que a lo mejor no son tan conocidos para el gran público, pero que tienen mucho nivel. A Endrick lo conocemos del año pasado, nos hizo gol. De hecho, la eliminatoria de la Copa del Rey contra el Real Madrid cambió un poco desde su entrada. Le dio mucho dinamismo. Es un jugador con mucho potencial, muy joven, con mucha hambre y muy difícil de parar cerca de la portería. Tiene una capacidad de acelerar, de cambiar un partido en una acción, brutal. Eso tiene una vigilancia especial como cualquier jugador tan diferencial en ese aspecto. Le viene bien la continuidad que está teniendo en el Olympique para ir completándose. Es muy joven y tiene mucha proyección", ha dicho el técnico del Celta, que ha tratado otras cuestiones el equipo rival.

Su relación con Jonatan Giráldez

"Tenemos muy buena relación. Aparte de que somos de aquí, hemos tenido la oportunidad de conocernos y de hablar de fútbol varias veces. Estuvo viendo entrenamientos nuestros el año pasado y, más allá de eso, creo que no hay una conexión tan grande en este partido porque no nos enfrentamos a él directamente. Supongo que tendrá un poco de sentimientos encontrados él entre el cariño que le puede tener al Celta y estar en el Olympique de Lyon. Me consta que está muy a gusto y muy feliz, pero es más anécdota que sea una conexión especial para el partido. No sé si somos media familia, que no me consta, pero intentaré buscar ahí... Puede ser, ¿no? Hay un antepasado. Somos de la misma zona, mismo apellido, podría ser, que no es un apellido muy común. Tenemos que tirar ahí de un análisis genético a lo mejor...".

Un equipo peligroso más allá de Endrick

"Tienen muchísimos recursos, muchos jugadores jóvenes que a lo mejor no son tan conocidos por el gran público, pero que tienen mucho nivel, perfiles muy distintos. Tienen laterales izquierdos que también conocemos mucho aquí, Tagliafico y Abner, creo que tienen muchos recursos para poder hacer daño en cualquier zona del campo, que es algo que les hace peligrosos, porque son capaces de correrte desde muy bajos, de robarte muy altos, tienen capacidad para mantener posesión y hacerse correr tras de la pelota, son muy agresivos en la presión. Es un equipo que, si está ahí y ha conseguido ser el primero en una fase de grupos, lo que le convierte en uno de los grandes favoritos, por no decir el que más, para este título, es porque tiene muchos recursos y no depende solo de los jugadores. Evidentemente Tolisso está haciendo mucho gol, es un jugador con mucha experiencia, con muchos derbis en este tipo de partidos, sí que está haciendo mucho gol porque llega muy bien. Y a Endrick, evidentemente, lo conocemos: el año pasado hizo gol, es un jugador con mucho potencial, muy joven, con mucha hambre y muy difícil de parar cerca de la portería nuestra".

Por todo ello, Giráldez cede el papel de favorito al Olympique de Lyon

"Para mí favoritos, sin duda, ellos, como favorito sin duda el Madrid en el partido contra nosotros. Es mi opinión, la opinión de cada uno es de cada uno. Pero bueno, creo que no solo hay que ver la clasificación, la capacidad que tienen ambos equipos de poder ganar partidos, de poder manejar partidos. Ha sido el primer clasificado en una fase de grupos a ocho partidos, lo que significa que hay que hacer las cosas muy, muy bien con el nivel que hay en la Europa League, en la que solo ha perdido un partido, que fue contra el Betis, y el resto lo ha ganado; es una locura de datos. Y, como dije contra el Madrid, tenemos la sensación de que podemos competir contra cualquiera, y contra el Olympique de Lyon también, pero eso no nos convierte en favoritos ni tampoco nos tiene que hacer sentir pequeños, nos tiene que hacer sentir que contra cualquier rival somos capaces de imponernos en el juego y en el resultado, y es como tenemos que afrontar la eliminatoria. Pero creo que el favorito está claro en la eliminatoria, como el favorito estaba claro contra el Madrid".