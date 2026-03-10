El Barcelona vuelve a mirar al Betis: medita repescar a Ez Abde como alternativa a Marcus Rashford

El Barça sólo tiene presupuesto para acometer una gran incorporación y la idea es hacerse también con un '9', lo que empuja a la dirección deportiva a valorar el regreso de dos canteranos sobre los que aún conserva una importante parte de sus derechos

El FC Barcelona ha vuelto a poner sus ojos en el Real Betis de cara al próximo mercado estival de fichajes, al que la dirección deportiva culé ha marcado como prioritarias las llegadas de un '9', que compita o incluso releve al veterano Robert Lewandowski, y de ese extremo izquierdo que llevan posponiendo desde los frustrados intentos por Nico Williams de los dos últimos veranos.

Tras el 'No' del jugador del Athletic Club, la entidad azulgrana se hizo con la cesión de Marcus Rashford, un futbolista que es muy del agrado de Hansi Flick pero que tiene muy complicada su continuidad en la 2026/2027 debido a las altas exigencias económicas del Manchester United. Con los ingleses pidiendo 30 millones de euros por el traspaso de Rashford, en 'Can Barça' consideran que es demasiado dinero por un futbolista complementario para los extremos titulares, que son Lamine Yamal y Raphinha Dias.

Abde y Virgili se cuelan en la agenda de Deco

En este contexto se abren paso dos alternativas de habilidosos atacantes que ya militaron en la entidad en sus etapas como canteranos: Ez Abde (24 años), que está cuajando como verdiblanco la mejor temporada de su carrera después de ser esculpido con paciencia por Manuel Pellegrini tras despuntar en CA Osasuna tras su testimonial estreno en el Barça de la mano de Xavi Hernández, y el jovencísimo Jan Virgili (19), quien está cautivando en su primera temporada en LaLiga EA Sports tras convertirse en titular indiscutible en el RCD Mallorca de la mano del recién destituido Jagoba Arrasate.

Así lo asegura este martes una información publicada por la edición catalana del periódico Marca, en una información que asegura que, además de conocerles muy bien desde sus respectivas etapas formativas, en el FC Barcelona valoran de manera positiva el hecho de que todavía posee un considerable porcentaje de los derechos de ambos futbolistas.

El Barça sigue siendo el propietario del 50 por ciento de los derechos de Virgili, que suma seis asistencias en 25 partidos con el primer equipo bermellón, que compró la otra mitad por 3,5 millones el pasado verano, y un 20 por ciento del pase de Abd, quien con 9 dianas y 7 asistencias ha igualado ya los mejores guarismos de su carrera deportiva -otro 9+7 en la 24/25, también con el Real Betis- a falta aún de tres meses para el final de la temporada.

Valorado en 20 millones de euros por el portal especializado Transfermarkt, cabe recordar que el FC Barcelona traspasó un 50 por ciento de los derechos de Abde al Real Betis por 7,5 millones de euros y le cedieron un 30% extra en febrero de 2025 como contraprestación por aceptar la marcha anticipada del cedido Vitor Roque al Palmeiras. Durante todo el verano pasado estuvieron sonando con fuerza clubes dispuestos a ofrecer en torno a 20 millones más variables por el internacional marroquí, que habrían dejado un total de 16 en las arcas de los verdiblancos y 4 en los azulgranas.