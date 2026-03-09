Los fichajes de Patrik Mercado, Juan Iglesias y Marius Marin o la renovación de Oso: "El Sevilla FC tendrá mucho trabajo", avisa Cordón

El director deportivo reconoce tener abiertos varios frentes para la planificación de la 2026/2027 y se muestra muy optimista, recordando que el pasado mercado estival estaba recién llegado al cargo pero ahora ha tenido margen suficiente para poder adelantar gestiones

El director deportivo del Sevilla FC, Antonio Cordón, ha señala que su teléfono y su agenda están echando humo en las últimas semanas. El extremeño, que en el pasado mercado invernal sólo pudo hacerse con la cesión de Neal Maupay, trabaja a destajo para adelantar todo lo posible la planificación de la próxima temporada con la premisa de vender por el máximo precio posible y fichar a coste cero o con una muy mínima inversión. Desde este contexto de máximo ajetreo, el dirigente nervionense ha opinado sobre el fichaje cerrado de Patrik Mercado y otras operaciones similares, así como sobre la posible renovación de Oso o las preocupantes lesiones de Rubén Vargas.

Patrik Mercado, ejemplo de lo que busca Cordón para el Sevilla FC 26/27

El Sevilla FC anunció hace dos semanas el fichaje del mediapunta ecuatoriano Patrik Mercado, estrella del Independiente del Valle de su país e internacional absoluto; pero además tiene un principio de acuerdo para hacerse también a coste cero con el polivalente defensor Juan Iglesias (Getafe CF) y viene tanteando a otros agentes libres, con el pivote rumano Marius Marin (Pisa SC) como una de las operaciones más factibles.

"Bueno, es que el año pasado llegamos ya en el mes de junio, no nos dio mucho tiempo. Ahora, ya llevamos un año de trabajo y, ciertamente, tenemos que estar muy pendientes de todo el mercado, por así decirlo, de oportunidades a bajo coste y jugadores que nos puedan ayudar para seguir construyendo el futuro del club", ha explicado Antonio Cordón en declaraciones ante las cámaras de Movistar+ justo antes del inicio del choque liguero entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano.

Antonio Cordón está convencido de que Oso renovará pronto: "No habrá ningún problema"

"El Sevilla FC va a tener mucho trabajo durante estos meses", ha añadido el director deportivo nervionense al ser preguntado por las noticias que se han publicado asegurando que está muy avanzado un acuerdo para renovar el contrato de Joaquín Martínez 'Oso' que expira en 2027 y para blindarle con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.

"Oso es un chico de la cantera, que aún tiene contrato en vigor, que quiere mucho a esta ciudad, que quiere mucho a este club y no va a haber ningún problema con él. Así que esperamos seguir contando con él muchísimos años y que la afición disfrute de él muchos años", ha manifestado el extremeño en un tono claramente optimista acerca de las conversaciones con el hispano-argentino, desde cuyo entorno confirman a ESTADIO Deportivo la predisposición aunque matizan bastante recordando que hay muchas cosas por hablar antes de dar por hecho una entente que no debería peligrar.

Rubén Vargas encadena tres meses de lesión mirando de reojo al escaparate del Mundial

El internacional suizo, uno de los principales activos económicos de un Sevilla FC que necesitará vender en verano, prácticamente suma más de tres meses de baja por un persistente problema muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se lesionó el 24 de noviembre de 2025, en un partido en ante el RCD Espanyol en Cornellà, y recayó después de reaparecer en los últimos 8 minutos del duelo ante el RC Celta de Vigo del pasado 12 de enero.

Vargas por fin había entrado en la convocatoria ante el Rayo, pero se cayó a última hora por precaución y se ha perdido las últimas 15 citas del Sevilla FC -a excepción de ese testimonial papel ante el Celta entre medias-. Cordón pide calma y desactiva alarmas: "Rubén está bien, mentalmente está bien, físicamente está bien y ha hecho bien toda la semana de entrenamiento. Vamos a encontrar el momento. El míster encontrará el momento idóneo para que vuelva a reaparecer como toda la afición quiere".

La gran reacción en El Gran Derbi, enseñanza adquirida para el apretado final de LaLiga

"Todos sabemos lo que significa el derbi para nuestros aficionados y para la ciudad. (La reacción, del 2-0 al 2-2) Fue muy importante, pero todo eso ya está olvidado. Tenemos otro partido y tenemos que intentar sumar puntos sea como sea, porque cada día queda menos para que acabe LaLiga".

"Nuestra obligación es cumplir los objetivos lo antes posible", recordaba Antonio Cordón sobre la lucha por la salvación antes de ver cómo el Rayo Vallecano rascaba un punto del Sánchez-Pizjuán: "Siempre es un equipo muy competitivo y difícil de batir, ya que juega con poca presión y tiene jugadores habilidosos que están contrastados en Primera".