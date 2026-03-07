Rubén Vargas, tres meses después: sigue siendo el mejor asistente y uno de los máximos goleadores del Sevilla

La presencia del suizo entre los mejores guarismos individuales del conjunto nervionense, a pesar de estar prácticamente sin jugar desde noviembre, define de manera gráfica la importancia de su regreso para un equipo al que también vuelven Neal Maupay y Joan Jordán

El Sevilla FC se ha ejercitado en la mañana de este sábado, en una sesión a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en la que Matías Almeyda ha completado la preparación del equipo nervionense antes de recibir al Rayo Vallecano en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Para este encuentro, correspondiente a la jornada 27 en LaLiga EA Sports, el cuadro blanquirrojo suma dos nuevas bajas y tres altas.

Rubén Vargas: Almeyda recupera a su mejor pasador y a una gran baza goleadora

Como confirmó el propio Almeyda en la rueda de prensa que concedió tras el entrenamiento de este pasado viernes, la lista de convocados para el choque liguero ante el Rayo contará con la gran novedadad del esperadísimo regreso de Rubén Vargas, quien a pesar de su larga ausencia sigue siendo el mejor asistente (4) y el cuarto mejor goleador (3) del Sevilla FC en LaLiga 25/26. Este sábado se ha vuelto a ejercitar con total normalidad al mismo ritmo que sus compañeros y tendrá minutos contra los madrileños.

El internacional suizo prácticamente ha permanecido de baja durante más de tres meses por una dolencia muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se lesionó el pasado 24 de noviembre, en el partido ante el RCD Espanyol, y recayó después de reaparecer en los últimos 8 minutos del duelo ante el RC Celta de Vigo del pasado 12 de enero, perdiéndose un total de 14 partidos.

Además de la celebrada vuelta de Rubén Vargas, el Sevilla FC también recupera a Neal Maupay, que se perdió El Gran Derbi después de acabar con unas molestias físicas el entrenamiento previo al empate contra el Real Betis, y a Joan Jordán, quien ya ha cumplido con sus dos encuentros de castigo después de ser expulsado ante el Deportivo Alavés por protestar desde el banquillo.

Gabriel Suazo y Peque, las notas negativas en la semana previa al Sevilla - Rayo

Por contra, en La Cartuja vio su quinta cartulina amarilla Gabriel Suazo, quien deberá cumplir ciclo y es baja por sanción. Asimismo, se cae por lesión Gerard Fernández 'Peque', quien ha protagonizado la peor noticia de la semana después de romperse los ligamentos de su tobillo izquierdo en una la vuelta al trabajo del equipo después del 2-2 en el derbi.

El atacante catalán se suma en la enfermería sevillista a la baja de larga duración de Marcao Teixeira, operado de la rotura del escafoides de su pie izquierdo. Asimismo, Matías Almeyda deberá cumplir el tercero de sus siete encuentros mientras el club aborda la vía de la justicia ordinaria después de toparse también con la negativa del TAD.