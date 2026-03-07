Osasuna - Mallorca, en directo el partido de LaLiga EA Sport en vivo online

Los baleares acuden a uno de sus campos malditos según las estadísticas y lo hacen estrenando entrenador en su banquillo, Martín Demichelis

Muy buenos días, arrancamos nuestro directo de este Osasuna-Mallorca en El Sadar. Un partido con dos objetivos muy diferentes y en el que se podría cumplir una de las máximas que siguen quedan en el mundo del fútbol, eso de "a entrenador nuevo, victoria segura". Los locales buscan tres puntos que le permitan sellar su permanencia matemática lo antes posible y, de paso, poder seguir soñando con Europa. Los visitantes llegan con la alarma del descenso más encendida que nunca pero con un bombero nuevo, Martín Demichelis, que espera apagar el fuego lo antes posible.

El propio Demichelis explicó en rueda de prensa previa a su debut contra Osasuna que no está en el club "para agradar a nadie", sino para alcanzar objetivos: "Dentro de mi experiencia como entrenador, voy analizando en el día a día lo que nos puede hacer mejor. No estoy para agradar a nadie, estoy para alcanzar los objetivos, en este caso es la permanencia".

Lisci advierte a los suyos: "Es difícil preparar el partido, porque obviamente no sabemos qué pueden hacer. Tendremos que ajustar cosas mientras el partido".

Entre las altas y bajas del equipo, resalta la vuelta de Aimar Oroz en el conjunto navarro.

Las visitas del RCD Mallorca a Pamplona se han convertido, con el paso de los años, en un auténtico quebradero de cabeza para el conjunto balear. El balance reciente en El Sadar refleja con claridad esa dificultad: de los once últimos enfrentamientos ligueros disputados en la capital navarra , cinco victorias han sido para CA Osasuna, cinco terminaron en empate y solo una cayó del lado bermellón.

El Sadar se ha convertido en un territorio especialmente propicio para Osasuna cuando recibe al Mallorca, donde los rojillos encadenan años sumando ante los baleares y solo han concedido una derrota en los últimos once precedentes , construyendo una dinámica sólida que refuerza su fortaleza como local frente al conjunto insular

Un único cambi o en la alineación de Lisci : Aimar Oroz entra por Raúl Moro , que tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo.

¡El primer once de Demichelis! Morlanes y Pablo Torre, la novedad en el primer once de Demichelis. Puede sorprender la suplencia de Virgili, que era de lo mejor del equipo hasta ahora. Veremos qué plan táctico propone el argentino hoy.

Los incidentes se produjeron el 21 de febrero cuando, una vez concluido el partido, el dispositivo de seguridad privada del club intentó identificar al presunto autor del lanzamiento al campo de una botella de agua, lo que derivó en cargas de la Policía Nacional en uno de los fondos del estadio y también en el exterior del recinto.

Aficionados de Osasuna, en respuesta a una convocatoria del colectivo Sadar Bizirik , se han manifestado este sábado en Pamplona para denunciar las cargas policiales al término del encuentro disputado en el estadio de El Sadar contra el Real Madrid y exigir la dimisión o cese de la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría.

Ya están ambos equipos calentando sobre el césped de El Sadar. Veinte minutos para que arranque el partido.

Osasuna y Mallorca se miden este sábado en El Sadar, la fortaleza en la que los rojillos encadenan más de cien días sin perder y quieren dar otro paso hacia la permanencia en el estreno del nuevo técnico bermellón, el argentino Martín Demichelis.

El equipo navarro encara el duelo con el objetivo de agarrarse a su fortaleza en casa y reencontrarse con la victoria tras caer ante el Valencia y encajar su primera derrota en siete jornadas, contratiempo que dejó un sabor amargo, apenas días después de disfrutar de una noche memorable al ganar al Real Madrid.

Desde la derrota del 22 de noviembre frente a la Real Sociedad, Osasuna encadena cuatro victorias y dos empates en casa, una dinámica que refleja la comunión entre el equipo y su afición y que ha convertido El Sadar en uno de los escenarios más incómodos del campeonato.

El técnico local, el italiano Alessio Lisci, ha calificado el partido como "importantísimo" y "trascendental" y, en su opinión, una victoria supondría la "salvación virtual" del equipo, clave a estas alturas de la temporada, aunque la preparación del encuentro se ha visto dificultada por el cambio de entrenador en el Mallorca y la incertidumbre que genera.

Lisci, que ha reconocido la dificultad de preparar el choque por esto y la probabilidad de tener que hacer ajustes durante el partido, contará con toda la plantilla disponible para el duelo, en el que Aimar vuelve tras cumplir ciclo de amarillas.

El Mallorca saltará a su vez tras enlazar duras derrotas ante Barcelona (3-0), Betis (1-2), Celta de Vigo (2-0) -la que costó la destitución de Jagoba Arrasate-, y Real Sociedad (0-1), una racha que le ha hecho caer en posiciones de descenso.

La llegada de Demichelis al banquillo bermellón debe traducirse en una reacción inmediata de su equipo, porque los nervios y la ansiedad se han apoderado de un elenco preparado para verse en otra situación a estas alturas de temporada.

Para ello, el argentino podría introducir cambios en su primer once, como la entrada de Pablo Torre, un jugador que ha contado con muy poco protagonismo en las últimas semanas y que llegó a la isla para ser una de las estrellas del proyecto.

En la parcela defensiva todo apunta a que la línea formada por Maffeo, Valjent, Raíllo y Mojica no se moverá. En ataque Luvumbo gana enteros para salir de inicio, aunque Mateo Joseph también tiene opciones de repetir titularidad.

Mucho influirá en el devenir del encuentro la fragilidad defensiva del Mallorca, que no ha dejado la portería a cero en todo el 2026 y deberá solventar sus problemas si quiere competir en un estadio siempre complicado y que llevará en volandas a los suyos.