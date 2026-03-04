Demichelis se examina ante una bestia negra del Mallorca

Lo primero que tendrá que hacer el técnico argentino si quiere empezar con buen pie su andadura bermellona será romper las estadísticas

Martin Demichelis, durante la rueda de prensa de su presentación con el Mallorca.IMAGO

Dice el refrán futbolero que "entrenador nuevo, victoria segura", por aquello de la motivación y esas cosas. Pero el fútbol cada vez es un deporte más complejo y ya no basta con darle un soplo de aire fresco a la plantilla para que reaccione, sino que al rival también hay que tenerlo analizado para poder contrarrestarlo y tener argumentos de sobra para no tener que agarrarse a este tipo de frases como única esperanza.

Así, Martin Demichelis, recién aterrizado en Son Moix, tendrá que ponerse las pilas esta semana si quiere estrenarse con buen pie en el banquillo del Mallorca, porque le espera uno de los huesos más duros de roer para la entidad en los últimos tiempos: Osasuna

El Sadar se ha convertido en un territorio especialmente propicio para Osasuna cuando recibe al Mallorca, donde los rojillos encadenan años sumando ante los baleares y solo han concedido una derrota en los últimos once precedentes, construyendo una dinámica sólida que refuerza su fortaleza como local frente al conjunto insular

Las visitas del RCD Mallorca a Pamplona se han convertido, con el paso de los años, en un auténtico quebradero de cabeza para el conjunto balear. El balance reciente en El Sadar refleja con claridad esa dificultad: de los once últimos enfrentamientos ligueros disputados en la capital navarra, cinco victorias han sido para CA Osasuna, cinco terminaron en empate y solo una cayó del lado bermellón.

Esa única alegría mallorquinista llegó el 22 de mayo de 2022, en la jornada 38, con un 0-2 ante un Osasuna que ya tenía los deberes hechos. Antes de ese triunfo, el precedente más reciente se remontaba a diciembre de 2009, cuando un solitario tanto del Chory Castro dio los tres puntos a los isleños. Desde entonces, cada visita había terminado con botín para los rojillos.

En esa racha se encadenaron tres empates consecutivos (1-1, 2-2 y 1-1) y, posteriormente, tres victorias seguidas de Osasuna (6-4, 2-1 y 2-0), resultados que consolidaron la fortaleza navarra antes del último regreso del Mallorca a Primera División.

En la temporada 2019-20, Adrián López adelantó a los locales, pero Lumor y Ante Budimir —entonces todavía en las filas bermellonas— voltearon el marcador. Íñigo Pérez equilibró el choque en el minuto 68 para firmar las tablas. Ya en la campaña 2022/23, Aimar Oroz decantó la balanza tras el descanso frente al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Hace dos años, Moncayola y Sergi Darder fueron protagonistas de un intenso martes de mayo en El Sadar. El curso pasado, ya con Vicente Moreno al frente de Osasuna, los navarros lograron el primer triunfo de la temporada a costa del Mallorca (1-0), en un duelo frenético que se resolvió con el sello de Rubén García en el minuto 55.

El contexto actual añade más ingredientes al duelo. Y lo que son las cosas, este partido llega con Demichelis relevando a Jagoba Arrasate, extécnico de Osasuna, que no ha podido regresar este año a la que fue su casa porque los números no se lo han permitido.