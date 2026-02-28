El vestuario del Mallorca, tocado pero no hundido, gracias a la intervención urgente de Demichelis

Sergi Darder fue uno de los jugadores del club balear que dio la cara tras caer ante la Real Sociedad y reconoció que están viviendo unas semanas muy complicadas

El jugador del RCD Mallorca, Sergi Darder, confesó tras caer contra la Real Sociedad (0-1) que ha sido "una semana muy dura para todos" tras la destitución de Jagoba Arrasate como entrenador.

"Ha sido una semana muy dura para todos, es una persona increíble, todos le deseamos lo mejor y ahora toca pasarlo mal, pero ya con el nuevo míster solo valen los puntos, no vale con cosas", declaró.

"Yo creo que hasta el 0-1 el partido estaba feo, sin pasar muchas cosas, ellos estaban tranquilos y nosotros bien colocados. Cuando te meten el gol te empiezas a desajustar, es más difícil cuando Remiro tiene la pelota, las cosas no salen, hay que seguir, quedan muchísimas finales, cada partido es vital", comentó.

"Son momentos jodidos para todos, para los del campo y la gente de fuera, que siente el club de verdad. Por muy duro que sea decirlo, toca mejorar, corregir muchísimas cosas para salir hacia adelante, no tenemos esa pizca de suerte pero hay que buscarla, no viene sola", indicó después de la mala imagen del equipo.

Morlanes confía en Demichelis

Tocados, pero no hundidos. Al menos, así lo ve su compañero Manu Morlanes, quien dijo que el nuevo técnico del equipo, Martín Demichelis, habló con la plantilla tras la derrota contra la Real Sociedad (0-1) y les hará ver que no son "tan malos como la tabla refleja".

"Nos ha dado unas palabras, poco hay que decir, su trayectoria y personalidad lo avalan, esas ganas de cambiar cosas y transmitir energía. Ha entrado al final, es la persona que viene de fuera y también está menos contaminada, nos ayudará a sacar esto y nos hará ver que no somos tan malos como la situación lo refleja", destacó.

"Es el momento más difícil desde que estoy aquí, tenemos doce partidos para sacarlo, depende de nosotros. Ahora mismo es un momento complicado, el equipo tiene que estar más unido que nunca, tenemos un 'staff' que nos dará esas pequeñas cosas que nos faltan y sacaremos esto adelante", comentó ante los medios al finalizar el partido.

"Si uno ve nuestra dinámica y entiende un poco de fútbol sabe que la psicología juega un papel fundamental, tenemos que tratar de ser emocionalmente fuertes, sobre todo, a nivel futbolístico y coger las nuevas cosas que el míster quiera introducir", apuntó.

Morlanes confía en que Demichelis de ese impulso al vestuario: "Cuando estás en esta situación es normal que el equipo de la sensación de que las cosas no le salen, a veces uno está dentro y cuando se juntan esa serie de circunstancias te bloqueas, las cosas no salen y el míster nos dará ese aire fresco".

El centrocampista aceptó las quejas de la afición: "Aún no está todo dicho, tenemos la oportunidad de revertir todo esto. Es totalmente entendible que la afición manifieste su descontento, ha animado todo el partido y es normal tener que escuchar eso, he sido aficionado y lo he manifestado".