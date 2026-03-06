Osasuna - RCD Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 27 de LaLiga

Se vuelve a disputar una nueva jornada de LaLiga EA Sports. El Sadar disfrutará de un Osasuna - RCD Mallorca con tres puntos muy importantes en juego. Demichelis, que se estrena, tiene el complicado reto de salvar la temporada del conjunto bermellón

Mallorca y Osasuna se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 27 de LaLiga que se disputará en El Sadar, y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, sábado 7 de marzo.

Una cita que se ha vuelto de vital importancia para el conjunto balear que estrena entrenador y se encuentra en zona de descenso. Ambos equipos llegan tras una derrota. Osasuna llega tras perder en su última jornada y cortar su racha de 6 encuentros sin perder. Por otro lado, el RCD Mallorca no está atravesando una buena temporada. Tras su victoria en Son Moix por 4-1 al Sevilla FC, no han vuelto a puntuar y Jagoba Arrasate ha sido destituido. Se encuentran dentro de la zona de descenso y tan solo suman dos victorias en sus últimos diez partidos.

Estreno en LaLiga de un viejo conocido

Se miden dos equipos con diferentes sensaciones en este inicio de 2026, pues el Osasuna ha retomado el vuelo con el año nuevo tras empezar un nuevo ciclo con nuevo entrenador. Tras un buen comienzo de año, Alessio Lisci ha asentado al equipo en la zona tranquila de la tabla y con el objetivo de la permanencia cada vez más cerca. Por otro lado, esta jornada habrá un nuevo estreno en los banquillos de LaLiga. Martín Demichelis afronta su primer reto como técnico en Europa tras cosechar buenos resultados en los banquillos de River Plate y un paso algo más discreto por Monterrey.

Osasuna No Iniciado - Mallorca

Los de Alessio Lisci llegan al encuentro tras pinchar por la mínima en Mestalla tras un penalti. Parece que están atravesando un buen momento de forma. Los navarros no pierden en El Sadar desde el pasado 22 de noviembre de 2025.

Osasuna - Mallorca: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Real Madrid con Osasuna, correspondiente al partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se disputará en El Sadar hoy sábado 7 de marzo de 2026, a partir de las 14:00 horas. Se espera un día lluvioso en Pamplona. La temperatura rondará los 13º durante la tarde de hoy

Osasuna - Mallorca: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Osasuna - Mallorca: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de El Sadar. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.