Valencia 1-0 Osasuna: Ramazani le da más aire a Corberán

Ramazani hizo el único tanto del encuentro en el minuto 67 desde los once metros después de Sadiq provocase la pena máxima en una acción uno contra uno ante Sergio Herrera

Valencia y Osasuna se medían este domingo desde las 16:15 horas en el Estadio de Mestalla. El duelo entre Valencia y Osasuna era un partido con dos equipos que tenían objetivos muy diferentes en lo clasificatorios pero con la sensación de que a nivel de juego no están tan lejos.

En lo que respecta a los 22 protagonistas que saltaron de inicio, el Valencia introdujo la novedad de Thierry Rendall como novedad por el lateral diestro. Osasuna por su parte con Alessio Lisci al frente, le dio la oportunidad a Raúl Moro por Aimar Oroz respecto al partido del Real Madrid.

Intensidad de sobra y falta de ocasiones en el primer tiempo entre Valencia y Osasuna

Valencia y Osasuna vivieron una primera media hora en la que la intensidad fue la tónica predominante. Sadiq estuvo muy activo y fue un auténtico dolor de cabeza para la defensa rojilla y por parte de Osasuna, Víctor Muñoz lo intentó una y otra vez. El habilidoso jugador rojillo le consiguió sacar una amarilla a su par, el capitán Gayá. A pesar de esta alta intensidad, Osasuna y Valencia se fueron al túnel de vestuarios sin haber logrado realizar un disparo entre los tres palos.

Ramazani rompe las tablas entre Valencia y Osasuna

El segundo tiempo empezó de forma casi calcada a la primera mitad con gran intensidad por parte de Valencia y Osasuna y con clara falta de puntería para generar ocasiones claras. Todo esto se terminó cuando Sadiq superaba en carrera a Herrando y el nigeriano provocaba un penalti al driblar a Sergio Herrera.

El penalti tuvo cierta incertidumbre ya que Ramazani lo transformó en primera instancia pero tuvo que repetirse porque Gayá se metió en el área antes de tiempo. En la segunda ocasión, Ramazani repitió el lado y Sergio Herrera solo pudo hacer la estatua con el tanto que subió al marcador en el 67.

Osasuna trata de encontrar el empate en el tramo final

El encuentro, a pesar del gol del Valencia, seguía por los mismos derroteros cuando se cumplía el minuto 75. Osasuna trataba de generarle peligro a un Valencia que con el marcador a su favor no corría excesivos riesgos. Pero como es lógico, el paso de los minutos fue arrinconando al Valencia y dándole ciertas esperanzas a Osasuna en los últimos 10 minutos.

Budimir quedó desactivado ante el Valencia

Uno de los jugadores que no estuvo nada cómodo este domingo en Mestalla fue Budimir, el principal exponente en ataque del cuadro de Osasuna que solo dispuso de un remate que no llegó a ir a puerta y otro acercamiento en el primer tiempo. Con este triunfo, el Valencia se va hasta los 29 y termina a cinco de los puestos de descenso.