Corberán deja la puerta abierta entre Dimitrievski y Agirrezabala

El técnico del Valencia no quiso desvelar quién será el guardameta elegido en el próximo encuentro tras la gran actuación del macedonio

El Valencia se llevó este domingo el partido a los puntos como se suele decir al aprovechar la pena máxima que provocó Sadiq y que hasta en dos ocasiones tuvo que transformar Ramazani. El Valencia de Corberán salió con Dimitrievski bajo palos y el portero nacido en Macedonia mantuvo la portería a cero y ya van dos ocasiones en los últimos tres encuentros. El Valencia cuenta con dos porteros de primerísimo nivel como son el propio Dimitrievski y Agirrezabala. Corberán fue preguntado precisamente sobre la posible alternancia en la portería entre Dimitrievski y Agirrezabala.

Corberán no da pistas con Dimitrievski y Agirrezabala

Corberán prefirió mirar al partido a partido para hablar de la titularidad entre Dimitrievski y Agirrezabala: "Muy contento con el rendimiento de Julen Agirrezabala; para mí hoy haber mantenido la portería a cero. Yo no hago valoraciones del futuro, ya veremos qué alineación sacamos para el siguiente partido, de ahí al siguiente y de ahí al siguiente; miro cada partido. Y en el de hoy, muy satisfecho con el rendimiento en general del equipo y, en particular, con Dimitrievski".

La repetición del penalti de Ramazani y las ganas de Gayá

Corberán también analizó la valentía de Ramazani para volver a tirar al mismo lado la repetición del penalti ante Sergio Herrera: "En cuanto a Ramazani, mucha personalidad, porque meter el primer gol y, después de sentir que has hecho gol, tener que repetir el lanzamiento, tienes que tener una capacidad de mantener la presión, de que no te genere presión, que es muy importante, porque ya puedes dudar si vas por el mismo lado o si cambias de lado y, en ese juego psicológico, se maneja extraordinariamente bien".

Seguidamente, Corberán trató de mostrarse comprensivo con la repetición del penalti por la entrada de Gayá en el área antes de tiempo: "La acción es verdad que José Gayà, por el ímpetu de ganar una segunda jugada en caso de que hubiera un rechace, la ha pisado sin interferir en la acción, pero la ha pisado tocando el área antes del lanzamiento y entiendo que por eso esa norma se había revisado, pero lo han hecho repetir el penalti. Y es verdad que la acción de Ramazani, y la norma dice que si el jugador tiene la mano apoyada no cuenta, pero es verdad que es una acción muy clara donde la sensación que tenemos nosotros era que era penalti en el momento en que el VAR entrase; pero han aplicado la norma en el sentido que han entendido que es la mano que está alzada la que cuenta y no la que está apoyada en el suelo y por eso no se ha señalado".

El aporte de los fichajes del Valencia

Por último, Corberán elogió la aportación de los fichajes que llegaron en el mercado de invierno: "Al final, los resultados te ponen en la clasificación el lugar que mereces estar y es verdad que nosotros no nos conformamos, que el equipo quiere más y hemos dicho que la autoexigencia forma parte de la mentalidad de esta plantilla; queremos más puntos y vamos a exigirnos todo lo posible por dar victorias a nuestra afición, que eso es lo que queremos. En cuanto al aporte de los jugadores que han llegado, es positivo a nivel de mentalidad, a nivel de juego y a nivel de capacidad, igual que los jugadores que ya estaban en el equipo".