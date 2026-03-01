Girona - Celta, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

El equipo de Míchel llega en plena línea ascendente, mientras que Fran Corberán se reencontrará con sus compañeros

¡Buenas tardes! Comenzamos con la retransmisión de este minuto a minuto del Girona-Celta. El duelo que cerrará esta jornada dominical en Primera División y que podría ampliar la lucha por la sexta plaza de la tabla. Porque el conjunto catalán, si gana, se puede meter de lleno en la pelea por ella.

El Girona ha dejado atrás definitivamente su mal arranque de temporada que le llevó a estar durante 12 de las primeras 14 jornadas en puestos de descenso. Ahora los de Míchel están en mitad de tabla con seis puntos de ventaja respecto al antepenúltimo clasificado, que podrían ser nueve si consigue salir victorioso del encuentro ante el Celta.

El Celta afronta el partido con la moral alta tras su triunfo en Europa League ante el PAOK y su billete para los octavos de final de la competición. En LaLiga, el equipo celeste está consiguiendo muy buenos números. Sexto clasificado con 37 puntos, el cuadro gallego aspira a repetir clasificación europea nuevamente.

- Celta: Claudio Giráldez tiene importantes bajas. No podrá contar con Marcos Alonso y Starfelt por precaución, ya que ambos llevan una importante carga de minutos y el técnico prefiere darles descanso y evitar una eventual lesión. Tampoco están disponibles Pablo Durán, lesionado, ni Borja Iglesias, sancionado.

- Girona: Míchel tiene las bajas de Ter Stegen, Van de Beek y Álex Moreno.

El centrocampista Fran Beltrán es la única novedad en el once del Girona para el partido de este domingo en Montilivi contra el Celta, con un total de siete cambios en la alineación titular de la victoria contra el PAOK griego en la Liga Europa.

El Girona, undécimo clasificado de LaLiga EA Sports con 30 puntos, y el Celta, sexto con 37, se enfrentan este domingo (21:00 CET) en un duelo de aspiraciones europeas en Montilivi.

El equipo de Míchel Sánchez quiere ganar para hacer bueno el punto del lunes en Vitoria contra el Alavés (2-2), en un partido en el que volvió a ceder puntos en el tramo final por un gol de Lucas Boyé en el minuto 89. En el desplazamiento anterior los rojiblancos ya se quedaron a un paso de ganar por una diana de Kike Salas en el minuto 92, en Sevilla.

Pese a ello, el Girona se encuentra en dinámica ascendente, pues es junto a Osasuna y a Real Sociedad el tercer mejor equipo de este año 2026 con 15 puntos de 24, uno más que el propio Celta y solo por detrás del Real Madrid (21) y el Barcelona (18).

Además, el partido de Vitoria significó el regreso de Azzedine Ounahi después de más de dos meses sin vestir de rojiblanco por la Copa África y una lesión. El centrocampista marroquí, fundamental en la primera mitad del curso, saltó al campo en el minuto 67 y en el 73 brindó el 1-2 a Viktor Tsygankov con un pase extraordinario. Luego el Alavés acabaría frustrando la victoria visitante.

Míchel tiene el bendito problema de que la competencia en la medular va creciendo y tanto Ounahi como Fran Beltrán, pieza clave desde su llegada a Girona en este mercado de invierno, procedente del propio Celta, deberían regresar al once este domingo.

El técnico madrileño recupera a Joel Roca tras sanción y tiene las bajas de Àlex Moreno, por problemas en el sóleo, y de los cuatro lesionados de larga duración: Donny van de Beek, Juan Carlos Martín, Portu y Marc-André ter Stegen.

En el cuadro gallego, el reencuentro de Fran Beltrán marca su visita. El centrocampista madrileño, al que la dirección deportiva que lidera Marco Garcés no le ofreció la renovación, adelantó seis meses su salida de Balaídos, donde hizo historia al convertirse en el tercer jugador celeste con más partidos (263) en Primera División. Solo le superan Iago Aspas y Hugo Mallo.

Beltrán llegó a Girona avalado por Míchel, con quien ya había coincidido en Vallecas. Y no tardó en afianzarse en la titularidad de un equipo que ha sumado tantos puntos (15) en lo que va de 2026 como en las primeras 17 jornadas de Liga.

Los celestes viajan a Girona tras alargar su sueño europeo con otro cómodo triunfo ante el PAOK. El Celta se encuentra en su mejor momento futbolístico, y a eso se agarra el equipo de Claudio Giráldez para pelearle al Betis la quinta plaza.

El técnico gallego realizará rotaciones en Montilivi. Marcos Alonso y Javi Rodríguez, dos de los futbolistas más castigados por la acumulación de minutos, podrían tener descanso. También el uruguayo Matías Vecino, titular ante Mallorca y PAOK.