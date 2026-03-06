La fe de Luís Castro en la salvación del Levante: "Puede pasar algo extraordinario"

El entrenador del conjunto granota insiste en que "todo es posible", sin querer pensar más allá del choque de este sábado ante el Girona, en el que espera sumar una segunda victoria consecutiva como local. "Son tres puntos muy necesarios", recalcó.

Tras su victoria de la pasada jornada frente al Deportivo Alavés, que le ha colocado a cinco puntos de la permanencia, el Levante afronta este sábado su segundo encuentro seguido en el Ciutat de València ante otro rival directo como el Girona. Volver a ganar supondría un gran espaldarazo para alimentar las esperanzas de salvación y a ello se aferra su técnico, Luís Castro.

"Vamos a jugar con el Girona. No voy a pensar más delante porque no tenemos tiempo para eso ni es la mejor forma de trabajar. Es un partido muy difícil, un equipo bueno, con calidad, con jugadores buenos, y tenemos que jugar. Si ganamos ya veremos el próximo. El partido más importante de nuestras vidas es el del Girona", señaló el portugués, insistiendo que con 12 'finales' por delante, el objetivo de seguir un año más en Primera división sigue siendo posible.

Aferrado a las "matemáticas" y una media de puntos que "no es tan mala"

"Yo estoy al cien por cien y trabajamos para hacerlo. Es posible. Cuando matemáticamente es posible, todo puede pasar. Hay personas que creen y si no creen no es un problema mío. Por todos los partidos que hemos hecho y todos los que hemos perdido pero con ocasiones, creo que puede pasar algo diferente, algo extraordinario, y por la forma que el grupo trabaja. Y por el último partido, todos están, los del banquillo han dado la vida para que el equipo gane. Todos dan el máximo y por eso yo creo que es posible", explicó, sin querer catalogar de partido decisivo el de mañana ante el Girona.

"Trabajamos para ese partido como para todos los otros. Todas las semanas como si fuera el más importante de nuestras vidas. Estás jugando en una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor, y tienes que mirar el partido como el más importante de tu vida. Si no vas al cien por cien estás muy cerca de perderlo. Lo que tenemos que hacer es ganar mañana y tendremos dos victorias consecutivas. Son tres puntos muy necesarios. Necesitamos puntos. Los estamos haciendo poco a poco. La media de puntos no es tan mala. Es importante y vamos a jugar para ganarlo", comentó.

La lesión Carlos Álvarez y sus "ganas" de volver

Por otro lado, Luís Castro se refirió a la importante baja de Carlos Álvarez, que fue sustituido la pasada jornada y estará "entre tres y cinco semanas" en el dique seco por una dolencia en el aductor. "Estaba en su mejor momento. Tuvo dos balones en Barcelona solo ante el portero y ante el Alavés un palo y un balón solo ante portero. Lo queríamos tener. Cuando perdemos un jugador trabajamos con los que tenemos. No me gustan las excusas. Me gustaría tenerlos a todos, a Brugui también. Los jugadores conocen lo que queremos, los principios que queremos. Y hemos trabajado sin Carlos toda la semana. Ni hablamos de eso con el equipo. Si hay una cosa que el equipo ha demostrado es que podemos ganar con todos. No voy a decir que no es importante pero lo más importante es el colectivo. Si el colectivo está bien, todo es mejor, zanjó, adelantando al

"Carlos está con ganas de venir y cuando vaya a venir va a continuar ayudando al equipo. El equipo está trabajando bien y sabe que sin él también van a hacer un trabajo para ganar. Estaba trabajando muy bien, estaba ganando algunas cosas más, a nivel táctico y físico, pero su mentalidad continúa igual. Está con ganas de volver lo más temprano posible para ayudar al equipo", añadió sobre el estado del talentoso jugador sevillano.

La delantera: Etta Eyong o Carlos Espí

Además, el preparador granota confirmó las bajas ante el Girona de Raghouber, Elgezabal y Pablo Martínez, que "estará antes del parón", refiriéndose también al bajón de Etta Eyong, de quien espera recuperar su mejor versión. "Ha sido su mejor semana de entrenamiento desde que estoy aquí. Bromean con él por si ha sido la renovación. Morales también está bien y ha ayudado. Entró muy bien. Para mí es muy bueno que estén todos así", afirmó, elogiando también a Carlos Espí. "Si está mejor que los otros será titular. El problema de Espí es que los otros también están muy bien. Tiene características muy diferentes. Si juega de titular también lo hace bien. Tiene capacidad física y dentro del área tiene movimientos interesantes, podría haber metido tres o cuatro goles. Si pensamos que será titular, no tendremos dudas", sentenció.