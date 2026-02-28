Carlos Álvarez y una celebración que puede marcar la salvación del Levante

El sevillano celebró su centenario en la entidad granota con una victoria crucial para la permanencia, pero también con una nueva lesión que le puede mantener varias semanas de baja

El jugador del Levante Carlos Álvarez destacó la importancia del triunfo logrado el pasado viernes ante el Deportivo Alavés (2-0) en Valencia y comentó que es fundamental para salir de la zona de descenso la unión que siente que hay en el vestuario, como se demostró en la celebración de los dos goles de Carlos Espí.

“Se ha visto que el equipo está unido porque todo el equipo corría para celebrarlo y eso es la clave para que lo podamos sacar. Que estemos juntos, que cada uno nos miremos a los ojos y confiemos en nosotros mismos y eso es lo que nos va a hacer salir de esa zona. Estoy seguro de que va a haber muchas más victorias y partidos como este”, dijo a los medios oficiales del club.

Carlos Álvarez, que se retiró lesionado del choque ante el Deportivo Alavés y está pendiente de conocer el alcance de la lesión, explicó que ganar el partido ante el Deportivo Alavés “era clave” porque “sabíamos que era una final” para ellos.

“Así la hemos afrontado durante toda la semana. Fue muy merecido por el trabajo, no solo de esta semana, sino de lo que se viene haciendo”, añadió el andaluz, que apostó por centrarse en el choque de la próxima semana ante el Girona en el Ciutat de València como otro duelo fundamental.

“Tenemos que seguir encarando el próximo partido en casa con la mejor de las fuerzas porque estoy seguro de que podemos conseguirlo si estamos todos juntos”, señaló.

Un centenario agridulce para Carlos Álvarez

El mediapunta sevillano Carlos Álvarez alcanzó los 100 partidos oficiales con el Levante al participar el pasado viernes ante el Deportivo Alavés (2-0) en un duelo del que se retiró lesionado en el muslo derecho. El sevilliano tuvo que ser sustituido en el minuto 58 de partido al sentir unas molestias en el aductor derecho. Fuentes del club valenciano explicaron que el jugador sufre una lesión muscular pero que tendrá que ser sometido a unas pruebas médicas para confirmar el alcance de la misma.

El andaluz, que desde su llegada procedente del Sevilla FC en el verano de 2023 ha participado en cien encuentros entre Primera y Segunda División y la Copa del Rey, con un balance de 14 goles y 14 asistencias, tuvo dos ocasiones claras de gol en el partido ante el Deportivo Alavés.

Nada más empezar disparó alto dentro del área en la mejor ocasión del Levante en la primera parte. Y en el arranque de la segunda, Carlos Álvarez estrelló un balón en el palo apenas unos minutos antes de lesionarse.El futbolista, de 22 años, recibió en los prolegómenos del partido una camiseta con el número 100 que le entregaron el presidente del Levante, Pablo Sánchez, y el presidente de honor del club, Paco Fenollosa.

Carlos Álvarez y su renovación

Carlos Álvarez, con quien el club ha intentado ampliar su contrato más allá de 2027, es ya una leyenda en el Levante, tras marcar el gol de la victoria ante el Burgos por 2-3 en el minuto 97 en el partido que certificó el ascenso de su equipo a Primera División el pasado mes de mayo.

“Es un sueño. Cuando llegué aquí no me iba a imaginar que en las primeras dos temporadas y media iba a conseguir ser centenario en el club. Estoy feliz, muy agradecido a la afición y a todos los entrenadores que han confiado en mí para jugar tantos partidos y espero poder seguir dando alegrías al club”, indicó el jugador, que admitió que su mejor momento como levantinista fue el gol anotado en mayo de 2025 en Burgos que significó el gol del ascenso a Primera.