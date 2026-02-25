El fichaje de De Larrea por el Real Madrid toma forma

Se confirma el interés madridista por el mejor jugador joven que hay ahora mismo en la Liga ACB

Que el Real Madrid necesita ampliar su base de jugadores españoles y hacerse con lo mejor que hay en el mercado antes de que el Barça pueda hacerlo es una obviedad, ya que ha pasado en poco tiempo de contar con lo mejor que había fuera de la NBA (Sergi LLull, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez o Felipe Reyes), a tener a Abalde, a Garuba o a un Llull que podría retirarse en la presente temporada.

Que en estas fechas es cuando aparecen más rumores, coincidiendo, primero, con la reunión de clubes y agentes con motivo de la Copa del Rey y, segundo, con el parón de la ACB por la ventana de selecciones es otra certeza. Son varios los nombres que se están moviendo en el mercado en estos días entre clubes ACB, (Izan Almansa, Isaac Nogués, Luwawu-Cabarrot, Santi Yusta...).

Evidentemente, si se trata de producto nacional, el equipo que ahora mismo acapara lo mejor entre los jóvenes es el Valencia Basket. De ese club fueron cinco de los convocatos por Sergio Scariolo en el último EuroBasket y allí están las jóvenes promesas que no han dado el salto a la NCAA en los dos últimos años, salvo Almansa, que ya ha regresado de su aventura americana para fichar por el Madrid.

Entre todas ellas, la que más sobresale es Sergio de Larrea. El base vallisoletano es el mejor joven de la ACB y un caramelo para cualquiera. No sólo para el Real Madrid. De Larrea tuvo opción de dar el salto a Estados Unidos la pasada temporada, pero prefirió quedarse en Valencia cobrando menos que lo que habría percibido en el baloncesto universitario norteamericano.

De Larrea, héroe en el Valencia Basket

Su apuesta, por ahora, le ha salido perfecta, ya que fue la sensación de la Supercopa de España, que ganó su equipo con una espectacular actuación del base pucelano. Y, en la reciente Copa del Rey, también se ha salido ante el Real Madrid, pese a que el Valencia Basket perdiera por los dos triples finales de Mario Hezonja.

El interés del Madrid por jugadores españoles del Valencia Basket no es nuevo y la llegada de Sergio Scariolo hizo que el nombre de Jaime Pradilla se asociara a los blancos el pasado verano. Ahora es De Larrea el que, según señalaba Encestando, sería el principal objetivo madridista para la próxima temporada.

No pasaría de rumor de mercado si no llegara confirmado por la Cadena SER, quien señala que el base internacional español es una de las opciones que baraja la dirección deportiva que encabeza Sergio 'El Chacho' Rodríguez. De Larrea tiene contrato en vigor con el Valencia Basket, pero también una cláusula de salida de un millón de euros que le permitiría desvincularse del conjunto taronja a final de la presente temporada. La oferta para el jugador sería de tres temporadas.