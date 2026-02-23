De no contar en el Real Madrid a firmar tres años en la NBA

Dos nombres han sorprendido en las últimas horas en la NBA, el fichaje de Hayes por los Kings y la renovación de Vukcevic por los Wizards

Con el mercado cerrado en la NBA desde hace casi tres semanas, aún se producen sorpresas notables de nombres conocidos que esperan en la agencia libre y también se cierran contratos de renovación con la tranquilidad que da no tener que apretar hasta que arranque la temporada baja en unos meses.

Entre los primeros, han sorprendido los defenestrados Sacramento Kings que ante el cúmulo de bajas que acumulan han hecho un contrato de diez días a un jugador que fue elegido con número 7 de Draft, Killian Hayes, pero que se encontraba sin equipo desde el pasado verano, cuando fue cortado por los Cleveland Cavaliers tras hacer el 'training camp' precio al inicio de temporada.

El base francés tiene diez días para tratar de hacerse con un contrato por lo que resta de temporada al menos con unos Kings que ya saben que no pueden contar con Domantas Sabonis, Zach LaVine y De'Andre Hunter para lo que resta de temporada y que se juegan poco, ya que ocupan la última plaza del Oeste y están pensando más en la próxima temporada.

Killian Hayes daría descanso a Russell Westbrook y se turnaría con Devin Carter e Isaiah Stevens, que apenas están contando pese a los limitados efectivos con los que cuenta Doug Christie.

El jugador galo fue elegido por los Detroit Pistons en 2020 y allí estuvo hasta 2024, cuando pasó a los Brooklyn Nets, con los que jugó el pasado año. Tras firmar para hacer la pretemporada con los Cavs, ha jugado en su equipo de la G-League, los Cleveland Charge, hasta que han llegado los Kings para darle una nueva oportunidad.

El nombre de Hayes estuvo relacionado con el Real Madrid el pasado verano e, incluso, volvió a sonar después de que no pudieran fichar a Jordan Loit y él fuera descartado por los Cavaliers.

Tristan Vukcevic convence a la NBA

Pasado madridista sí tiene el otro nombre que ha destacado en las últimas horas. El conocido insider de la NBA Shams Charania (ESPN) ha confirmado que los Washington Wizards han retenido al joven montenegrino de 21 años Tristan Vukcevic, que contaba con un contrato dual, y le han hecho un contrato estándar de 3 años por 9 millones de dólares. La tercera temporada tendrá opción de equipo.

Vukcevic, que siendo muy joven sobresalió en un 'play off' con el Madrid y lo empleó Laso por la falta de efectivos, acabó pasando al ostracismo, rescindiendo y marchándose al Partizan de Belgrado en busca de minutos.

De Belgrado pasó a la NBA, donde ha convencido con sus 2,13 y su movilidad, y los Wizards, uno de los equipos llamados a pelear la próxima temporada por los 'play offs' han confiado en él. Allí coincidirá en la rotación interior con un Anthony Davis que llegó en los últimos días de mercado y que no ha podido debutar aún con los de Washington por las lesiones.