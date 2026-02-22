Los Knicks sacan a la luz la cruda realidad de Kevin Durant

El veterano alero de los Rockets se acerca al ocaso de su carrera sin ser capaz de dar un paso en firme que le permita cumplir con su meta de volver a ser campeón

Suena duro, pero es tal cual. En esta última madrugada NBA los Houston Rockets de Kevin Durant visitaban a los New York Knicks en el Madison Square Garden, un escenario que motiva a cualquiera y en el que por muchos minutos los de Texas disfrutaron de lo lindo. Sin embargo, la cruda realidad del equipo (y de KD) se manifestó de la peor manera posible para que los de la Gran Manzana firmasen una espectacular remontada.

Así es. Houston entró al último cuarto del choque con hasta 16 puntos de ventaja y parecía que se trataba únicamente de nadar y guardar la ropa, más aún para un equipo cuya principal cualidad está en la parcela defensiva. Sin embargo, se terminaron diluyendo cual azucarillo en café hasta el punto de encajar un sonrojante 33-15 en los doce últimos minutos para perder por 108-106.

En clave neoyorquina estalló la felicidad, pero las caras de los jugadores de los Rockets lo decía todo. Durant se fue hasta los 30 puntos, cantidad a la que añadió 6 rebotes y 4 asistencias. Sí, estuvo bien, pero el equipo adoleció una vez más de mando en los minutos finales; y es que no por casualidad son el peor equipo de la NBA en el clutch.

Muchos esperaban que los de Texas se moviesen antes del cierre del mercado. No se trataba de cometer una locura, pero sí de incorporar a un jugador –un base para ser exactos– que les otorgase rigor y calma en los finales de partido. No lo hicieron y estos Knicks, con 25 puntos de Karl-Anthony Towns y 20 de Jalen Brunson, han destapado esa enorme carencia que lleva persiguiendo todo el curso a Durantula, ya que Fred VanVleet cayó lesionado antes de empezar.

Victor Wembanyama, suma y sigue

Uno de los que se supone competidor de los Rockets, los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, no han tenido problema alguno a la hora de batir a los Sacramento Kings. Al francés le han bastado 30 minutos en pista para irse hasta los 28 puntos, 15 rebotes, 6 asistencias y 4 tapones, subrayando su condición de candidato al MVP de la temporada.

Lo cierto es que en San Antonio están mostrando una seriedad y fortaleza que pocos esperaban allá por octubre hasta el punto de convertirse en la gran alternativa a los Oklahoma City Thunder en la Conferencia Oeste.

Resultados de la noche en la NBA

Phoenix Suns 113-110 Orlando Magic

New Orleans Pelicans 126-111 Philadelphia 76ers

Miami Heat 136-120 Memphis Grizzlies

Chicago Bulls 110-126 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 139-122 Sacramento Kings

New York Knicks 108-106 Houston Rockets