Pau Gasol habla claro de la NBA Europa: "Necesitamos construir todo desde cero y tenemos el espacio para mejorarlo"

La leyenda del baloncesto mundial está plenamente involucrada en la creación de la nueva competición sobre suelo del Viejo Continente

De la NBA Europa sabemos poco. Esa es la verdad. Financiación, pabellones, equipos participantes... Las dudas se acumulan mientras se mantiene en firme que la fecha para la 'inauguración' de la nueva liga auspiciada por el gigante estadounidense es octubre de 2027 –ya tienen que correr–.

Con ese panorama, Adam Silver (Comisionado de la NBA) se plantó ante los medios en el All-Star para explicar por un lado que no hay novedades y que los beneficios para las franquicia no serían en caso alguno a corto plazo. Básicamente no dio razón alguna para confiar en el proyecto, pero no por ello está dejando de contar con un importante apoyo como el de Pau Gasol.

Así es, el campeón del mundo, europeo y de dos ediciones de la NBA (2009 y 2010) se ha volcado con el proyecto hasta el punto de ser una de las figuras más reconocibles que están remando para hacerlo realidad; eso sí, admite que aún no está del todo claro su papel.

"Por el momento no tengo un rol definido. Simplemente estoy trabajando con la NBA, con la FIBA ​​y hablando con los equipos para ver cómo debería ser la evolución del crecimiento del baloncesto en Europa. A partir de ahí, veremos qué rol asumiré finalmente, ya sea a nivel de liga o con un equipo", señala en declaraciones a Sportando.

"Necesitamos construir todo desde cero"

En cuanto al recorrido hasta ser realidad lo que por ahora no pasa de boceto inicial, lo que tiene claro el de Sant Boi es que para que funcione deben planteárselo como un lienzo en blanco desde el que ir poniendo pilares.

"Necesitamos construir todo desde cero. El baloncesto es un deporte de importancia mundial, y creo que tenemos el espacio para mejorarlo tanto como experiencia como espectáculo, yendo más allá de la simple magia del juego en sí. Eso es exactamente para lo que estamos aquí", recalca.

¿Qué se sabe de la NBA Europa?

Si bien no hay nada seguro, sí que se han dado pinceladas sobre cómo podría desarrollarse la NBA Europa. Así, hablamos de una competición que tendría entre 12 y 16 equipos y que comenzaría en octubre para terminar en junio –similar a la clásica NBA–.

Sobre los equipos participantes –uno de los temas más conflictivos– desde la gerencia norteamericana se han encargado de dejar claro que les importan los mercados y no la historia de los clubes del Viejo Continente. Así, la idea es contar con estas ciudades: Londres y Manchester (Reino Unido), París y Lyon (Francia), Madrid y Barcelona (España), Roma y Milán (Italia), Berlín y Múnich (Alemania), Atenas (Grecia) y Estambul (Turquía).