La Euroliga no se achanta y se plantea acciones legales contra la NBA

La máxima competición continental europea de baloncesto no piensa cruzarse de brazos mientras los estadounidenses contactan con equipos que ya tienen contrato en vigor para las próximas ediciones

El lío está montado. Desde que la NBA anunció su intención de aterrizar en Europa se abrieron varios frentes, y sí, el más conflictivo es el que atañe a la relación entre el gigante estadounidense y una Euroliga que en caso alguno quiere soltar el cetro europeo del baloncesto.

Como es lógico, y pese a tener pleno apoyo por parte de la FIBA, la NBA se movió para contactar con la Euroliga y determinar si podían llegar a un entendimiento. Las posturas rápidamente chocaron; tanto es así que los americanos han ido planteando su novedoso torneo junto a la FIBA, mientras la Euroliga trabajaba por su cuenta para certificar el compromiso de los equipos actualmente participantes en las próximas ediciones. Pues bien, ahí está la causa del actual conflicto, el cual podría acabar en los tribunales.

Según informa Aris Barkas de Eurohoops, la Euroliga se ha puesto en contacto con la NBA para notificarle oficialmente que podría llevar a cabo acciones legales debido a las conversaciones con los clubes que ya se han comprometido por escrito con la competición para la próxima década.

Lo cierto es que no hay que irse muy lejos para entender de qué habla la Euroliga. Hace un par de meses supimos –y ahora se ha confirmado– que el Barça se ha comprometido hasta 2036 con la Euroliga, siguiendo el camino de la mayoría y desmarcándose se un Real Madrid que parece decidido a apurar todos los plazos para mantener todas las puertas abiertas. Pues bien, según la Euroliga la NBA habría contactado justo con algunos de los clubes que ya han firmado con ellos.

12 equipos en la NBA Europa, pero... ¿cuáles?

El formato de competición de la llamada NBA Europa aún está en el aire; sin embargo, desde hace tiempo sabemos que la formarán 12 equipos y que se quiere incluir a las grandes capitales de Europa, ya tengan o no tradición en el deporte de la canasta.

Es por ello que saber qué equipos veremos en esta nueva competición es una moneda al aire a día de hoy. Se habla de incluir a Manchester con el posible capital del City formando una franquicia, suena el PSG en Francia..., pero es que también lo hacen históricos como Real Madrid o Fenerbahçe. Sí, quedan muchas piezas sin colocar en el puzzle.

Un billete de 1.000 millones de dólares a la NBA

Una de las grandes preguntas es cuánto dinero contará montar la NBA Europa, y más en concreto hacerse con una franquicia de la misma. Sobre ello, ha sido en un artículo publicado en Bloomberg por Giles Turner y Jake Rudnitsky donde se ha desvelado que el valor de las nuevas franquicias de la NBA Europa serán de 1.000 millones de dólares, unos 856 millones de euros. Así, cualquier inversor interesado ya sabe a qué atenerse.