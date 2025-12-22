NBA y FIBA inician la búsqueda de equipos y propietarios para la ya bautizada 'NBA Europa'

Un comunicado oficial conjunto entre ambos organismos da el pistoletazo de salida para terminar de dar forma a lo que denominan liga paneuropea, la cual iría en consonancia con el actual calendario de competiciones baloncestísticas en territorio europeo

Podrá salir bien o mal, pero ya es imparable. La NBA está decidida a desembarcar con todo en Europa y la FIBA se ha prestado a colaborar en todo de cara a que dicho movimiento sea todo un éxito para ambas partes; tanto es así que han lanzado un comunicado en el que confirman que a partir de enero se pondrán manos a la obra en lo que definen como "una exploración conjunta de una nueva liga profesional paneuropea de baloncesto masculino, involucrando en el proceso a posibles equipos y grupos de propietarios para que se unan" a la misma. Más claro: llega la hora de dar forma a los cimientos del proyecto.

Pese a que se ha hablado mucho de que la competición estadounidense no se entera del lío en el que se está metiendo, ya que el baloncesto europeo cuenta con muchos equipos clásicos que hacen de la creación de otros nuevos una utopía, está por ver hasta qué punto optan por concretar la lista de participantes con escuadras de nuevo cuño o si por lo contrario cuentan con varios grandes del viejo continente. Sorprende que esté proyectado contar con ciudades como Manchester o Londres, pero más aún que se planteen que haya un equipo en Madrid y que ese no sea el Real Madrid...

Calendario y sistema de clasificación a la NBA Europa

Mientras dirimen tal problemática, lo que tienen claro es que hagan lo que hagan debe adecuarse al actual calendario que se sigue en Europa, ya que es la única manera de echar a rodar en el complicado ecosistema del deporte de la canasta en el Viejo Continente.

"La nueva competición ofrecería a todos los equipos de las ligas nacionales afiliadas a la FIBA en Europa una vía basada en el mérito para clasificarse anualmente, bien a través de la Liga de Campeones (BCL) de la FIBA o bien por un torneo de clasificación al final de la temporada. La liga también alinearía su calendario con los calendarios de las ligas nacionales y de las selecciones nacionales, lo que permitiría a los jugadores representar a su club y a su selección nacional durante todo el año", apunta el comunicado.

Un proyecto respetuoso con Europa

Con la FIBA como anfitrión, la NBA espera que su llegada no sea tomada como una intromisión, sino como un vehículo para que el básket europeo mejore y progrese a todos los niveles, incluido el formativo. "Está previsto dedicar apoyo financiero y recursos al desarrollo continuo del ecosistema del baloncesto europeo, incluidas las ligas nacionales, las academias de los equipos de club y los programas existentes de la NBA y la FIBA para formar a aspirantes a jugadores, entrenadores y árbitros en todos los niveles del juego", declara.

En esa misma línea se muestra el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis. "El avance de este proyecto conjunto entre la NBA y la FIBA es una gran noticia para la comunidad europea del baloncesto. El formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo al ofrecer a cualquier club ambicioso del continente un camino justo hacia la cima. El proyecto está concebido de manera que mejorará la sostenibilidad de todo el ecosistema del baloncesto europeo, incluidos los jugadores, los clubes, las ligas y las federaciones nacionales, al generar un efecto dominó que beneficiará enormemente a los aficionados al baloncesto de toda Europa", subraya.

Toma la palabra Adam Silver

Por último, Adam Silver, comisionado de la NBA, manifesta que las conversaciones con las partes interesadas en Europa han reforzado su "convicción de que existe una enorme oportunidad en torno a la creación de una nueva liga en el continente". Así lo recalca. "Junto con la FIBA, esperamos contar con la participación de clubes y grupos de propietarios potenciales que compartan nuestra visión sobre el potencial de este deporte en Europa", sentencia.