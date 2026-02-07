El dominio de los Pistons pone el listón muy alto en el Este mientras el Salvaje Oeste sobrevive

Detroit blinda su trono en el Este con una exhibición de fuerza ante unos Knicks desdibujados, mientras el Oeste se convierte en una guerra de guerrillas

La NBA no espera a nadie y la jornada de hoy ha vuelto a dejar claro que el que se duerme, desaparece. En una noche marcada por las defensas de cemento en el Este y el intercambio de golpes en el Oeste, la liga sigue demostrado que hay franquicias navegando en la excelencia y otras como los Kings, han entrado en una espiral de autodestrucción difícil de explicar.

Los Pinston mandan mientras los Knicks se aferran al podio

Lo de Detroit ya no es una sorpresa, es una realidad aplastante. Los Pistons, líderes de la Conferencia Este con un balance de 37-13, no tuvieron piedad de unos Knicks que llegaron al Little Caesars Arena como terceros pero salieron con una herida de las que tardan en cerrar. Cade Cunningham dirigió el tráfico como quiso, demostrando que el primer puesto de Detroit no es fruto de la casualidad, sino del hambre que en New York brilló por su ausencia.

Pese al varapalo, los Knicks mantienen su estatus en el podio gracias a la renta acumulada, pero sienten ya pero sienten ya la presión de los Celtic. Tras su victoria en el barro ante Miami, los de Boston no quieren ceder la segunda plaza. Por detrás, el despertar de los Bucks ante el Pacers les permite sacar la cabeza de la zona roja, aunque el camino hacia los puestos de privilegio que ocupan Pistons y Knicks todavía se antoja largo para los de Milwaukee.

Oklahoma mira desde la cima el drama de Sacramento

Si en el Este hay orden, en el Oeste hay un caos gobernado por el martillo de los City Thunder. Sin embargo, el foco de la jornada estuvo en la agonía. Los Sacramento Kings, hundidos en el farolillo rojo de la conferencia, sumaron su undécima derrota consecutiva ante los Clippers. Los Kings siguen hundiéndose, con un balance de 12-40, el proyecto parece haber tocado fondo mientras los Clippers aprovechan el botín para mantenerse en la pelea por el 'play-in'.

La nota de esperanza la pusieron los Pelicans, que pese a su récord negativo 13-40, demostraron que aún tienen orgullo al remontar 18 puntos a unos Timberwolves que desperdiciaron una oportunidad de oro para asaltar el top 5 del Oeste. Zion Williamson recordó por momentos al jugador franquicia que debe ser, castigando a una Minnesota que se queda sexta, incapaz de dar el salto definitivo hacia la élite que lideran Thunder y Spurs. En Portland, los Blazers aprovecharon el naufragio de los Grizzlies para coger aire en esa zona media-baja que este año está más cara que nunca.

Resultados noche del 7 de febrero de la NBA