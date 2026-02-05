Cierre Mercado traspasos NBA 2026 en directo | Rumores y fichajes de última hora en el Trade Deadline en vivo

El mercado de la NBA echa el cierre este jueves 5 de febrero con la duda sobre el posible traspaso de Giannis Antetokounmpo y la noticia del adiós de Anthony Davis a los Dallas Mavericks

¡Muy buenos días y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos el cierre del mercado de traspasos de la NBA en este año 2026, el cual llegará hoy jueves 5 de febrero, a las 21:00 (horarios peninsular español) . Ya se han movido jugadores de primer nivel como Anthony Davis o James Harden , pero otros como Giannis Antetokounmpo, todo un dos veces MVP, o Ja Morant , siguen en la rampa de salida. ¡Vamos al lío!

Para hacerse con el pívot letón han mandado a los Atlanta Hawks a Buddy Hield y Jonathan Kuminga . El joven alero, deseo de muchos hace un par de años, termina saliendo por la puerta de atrás, viéndose incluso fuera de la rotación de Steve Kerr desde hace semanas.

Es la gran noticia de la mañana. Golden State ha entendido como imposible convencer a Milwaukee para que traspasen ahora a Giannis Antetokounmpo y ha optado por lanzarse a por Kristaps Porzingis , un jugador que encaja perfectamente en su sistema y que supone riesgo cero, ya que concluye contrato el 30 de junio de 2026 y por tanto liberarían hasta 30,7 millones de dólares en su hoja de salarios.

A falta de conocer cómo se desarrollará este último día del mercado de traspasos en la NBA, vamos a resumir los movimientos que se han dado hasta ahora y que han involucrado a estrellas .

La aventura de Anthony Davis en los Dallas Mavericks solo ha durado un año . Sus continuas lesiones y el deseo de construir alrededor de Cooper Flagg ha hecho que los de Texas le traspasen a Washington Wizards , logrando por el camino cinco selecciones para próximos drafts, dos de ellas de primera ronda.

Pese a que ha habido hasta 15 traspasos en los últimos días , aún restan algunas franquicias que siguen optando por mantener la calma. Está es la corta lista de los equipos que no se han movido aún en el cierre del mercado de traspasos NBA 2026 .

El jugador de los Milwaukee Bucks es la pieza más preciada del mercado y aunque parece que los Golden State Warriors se retiran de la carrera por hacerse con sus servicios, aún quedan potentes pretendientes como es el caso de Miami Heat y Minnesota Timberwolves, equipos que desde diferentes contextos están dispuestos a tirar la casa por la ventana para convencer a los de Wisconsin para que aprieten el botón rojo.

En el caso de la organización de Florida, hablamos de un equipo que salió derrotado del mercado en su día con Damian Lillard y más recientemente con Kevin Durant, lo cual les puede llevar a proponer un all-in para cambiar el sino de una franquicia en tierra de nadie tras el adiós de Jimmy Butler. Respecto a Minnesota, el contexto es bien diferente, ya que se trata de un aspirante al anillo que atrae especialmente a Giannis, que entiende que allí puede hacer historia –nunca han sido campeones– compartiendo además el parqué con un jugador con el que existe mutuo respeto como es Anthony Edwards.

Ja Morant, un silencio sospechoso

Memphis ha apostado definitivamente por reconstruir, pero está por ver que eso acabe llevando al traspaso de Ja Morant. Tras dar salida a Jaren Jackson Jr. se ha especulado con que el valor del base ha caído en picado, lo que podría llevar a la organización de Tennessee a retenerle hasta verano en busca de una mejor oferta.

En cuanto a los pretendientes, Miami vuelve a salir en la mezcla y tampoco se descarta que Milwaukee haga un intento desesperado por ganar con Antetokounmpo en plantilla adquiriendo al base. Hay dudas entre los potenciales compradores.

James Harden y Anthony Davis, las grandes piezas que ya han caído

Antes de llegar al último día del mercado ya se han vivido movimientos de gran calado como los traspasos de James Harden y Anthony Davis. La Barba ha marchado a Cleveland Cavaliers a cambio de Darius Garland, mientras que La Ceja ha tomado rumbo Washington Wizards ha cambio de un paquete que incluye tres selecciones de primera ronda que llegan a Dallas Mavericks.

Y se han movido más jugadores de peso como Kristaps Porzingis, Jonathan Kuminga, Coby White, Nikola Vucevic... ¡Qué siga la fiesta!