Cómo funciona el mercado de traspasos en la NBA, día y hora límite del trade deadline en 2026

Restricciones con las elecciones del draft, igualar salarios, el uso de las excepciones, entrar y salir del impuesto de lujo, el valor de los contratos expiring... Todo lo que hay que tener en cuenta de cara al cierre del mercado NBA 2026

Hablar de la NBA es hacerlo de la mejor liga de baloncesto del mundo, pero más allá de eso, y en su concepción más pura, es un negocio que mueve billones de dólares y que tiene como uno de sus ejes principales un mercado de traspasos y fichajes que directamente levanta pasiones entre los aficionados.

Ahora, con el cierre del mercado NBA 2026 a la vuelta de la esquina, echamos un vistazo a todo las consideraciones sobre el funcionamiento del mercado de traspasos de la competición estadounidense, a la vez que repasamos el día y hora límites que tienen las diferentes franquicias para cerrar acuerdos entre jugadores y elecciones del draft.

La igualdad de salarios, la base de todo

Antes de entrar en detalles más farragosos debemos entender que la NBA como competición deportiva estaba pensaba sobre la base de que el nivel de los equipos esté más equilibrado posible. Por ello, no se permite que un equipo suelte o reciba jugadores con salarios muy elevados si en dirección contraria no ocurre igual.

Partiendo de esa base, y teniendo en cuenta el límite salarial, si un equipo está por debajo del primer apron puede recibir hasta un 125% de los salarios que envía, si lo supera no puede superar el 100% de lo que envía, y si está por encima del segundo apron la situación se vuelve aún más restrictiva, ya que todo debe cuadrar por completo sin poder agregar agregar varios salarios que sumen el de un solo jugador ni usar excepciones.

La importancia de las elecciones del draft

Es algo fundamental entender que no todos los equipos se encuentran en el mismo momento. Algunos aspiran a ser campeones, otros a acercarse a ello y otros directamente optan por una completa reconstrucción de sus plantillas. Por ello, tener muchas elecciones para futuros drafts se convierte en algo más valioso que ciertos jugadores, porque un equipo que desea empezar de cero querrá tener justo esos picks para ir a por jóvenes promesas, mientras que un contender justo los utilizará para lograr una estrella que les ayude a ganar en el presente.

Respecto a cuántas elecciones de primera ronda puede traspasar un equipo no hay límite, pero si restricciones. Por un lado solo se pueden intercambiar picks de los siete siguientes drafts, mientras que ningún equipo puede estar sin una primera ronda en años consecutivos, ya sea propia o adquirida –es la llamada stepien rule–.

Las excepciones salariales

Más allá de la norma general de traspasos que rige el mercado NBA, también tenemos las excepciones, las cuales se pueden usar tanto a la hora de contratar un agente libre o para cerrar un intercambio, dependiendo de cuál tenga en su poder cada equipo.

Así, la mas común es la Traded Player Exception (Excepción de traspaso), la cual se genera cuando un equipo manda en un traspaso más dinero en salario del que recibe. Eso genera un remanente que se puede añadir a futuras operaciones para igualar salarios. También tenemos la excepción de nivel medio, la bianual y la de jugadores lesionados (puedes invertir el 50% del salario de un jugador que se pierde toda la temporada para adquirir a otro en su lugar).

¿Cuánto tiempo está abierto el mercado NBA?

Aquí no hay ningún tipo de dudas. Si bien las fechas varían cada año, el mercado de traspasos se abre cada temporada tras la lotería del draft (en junio) y cierra a principios del mes de febrero. Diferente es la adquisición de agentes libres, la cual maneja sus propios tiempos.

Por último, hay que tener en cuenta que los agentes libres que firman en verano están unos meses sin poder ser traspasados, por lo que el mercado no abre sin restricción alguna hasta mediados del mes de diciembre.

Día y hora límite del trade deadline del mercado NBA en 2026

De cara a este año 2026 el mercado NBA vivirá su cierre (trade deadline) el jueves 5 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular español); eso sí, suele ser habitual que ante la avalancha de movimientos haya bastantes que se conozcan pasada esa hora. Además, no son oficiales hasta pasados unos días.