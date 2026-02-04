Cascada de traspasos en la NBA con los Celtics involucrados: James Harden, Jaren Jackson Jr., Nikola Vucevic, Darius Garland, Anfernee Simons, Jaden Ivey...

A más de 48 horas para el cierre del mercado se desató la locura con hasta cuatro intercambios de gran envergadura con varios All-Star haciendo las maletas

James Harden, durante su etapa como jugador de Los Angeles Clippers. IMAGO / TheNews2

¡Vaya noche en la NBA! Si algunos vaticinaban que hasta que no se moviese Giannis Antetokounmpo estaría todo bloqueado, estos habrán quedado asombrados con una cascada de traspasos en la que se han movido verdaderas estrellas de la Liga, incluido todo un MVP como James Harden.

Tal y como comentábamos algunas horas antes del movimiento de los Clippers, todo hacía indicar que La Barba jugaría en Cleveland Cavaliers, lo cual ha terminado ocurriendo a cambio de que llegue a California Darius Garland. Más claro: los Cavs apuestan a presente y los angelinos a futuro.

Y ha habido mucho más. Uno de los jugadores más cotizados del mercado, Jaren Jackson Jr., se ha marchado finalmente a unos Utah Jazz que parecen apostar por salir de tierra de nadie para empezar a ganar ya; tanto es así que han mandado hasta tres primeras rondas a Memphis.

Boston Celtics ya tiene a su pívot

Así es. Desde hace semanas se venía hablando de la posibilidad de que los Boston Celtics mejorasen enormemente haciéndose con un pívot de primer nivel. Pues bien, los hay mejores, pero no suena nada mal que hayan incorporado al plantel a Nikola Vucevic, quien llega a cambio de Anfernee Simons.

El panorama de los verdes es mejor con el montenegrino en sus filas, pero la realidad es que sus aspiraciones dependen por completo de la decisión de Jayson Tatum, quien ahora parece inclinarse por no volver a jugar hasta la próxima temporada. De ser así, los Celtics seguirán siendo uno de los mejores equipos de la Conferencia Este, pero su techo baja un par de plantas.

Los traspasos de la pasada noche en la NBA

A continuación detallamos las piezas que se han movido de un equipo a otro, teniendo también en cuenta las elecciones para futuros drafts y algunos jugadores secundarios, pero necesarios, para cuadrar salarios y que las operaciones sean viables. Además, se da el caso particular de Minnesota Timberwolves, que no recibe ningún activo con el único objetivo de ahorrar en salarios y ganar flexibilidad para futuros movimientos.

Jaren Jackson Jr. a Utah Jazz

A Utah: Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr..

A Memphis: Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang y tres futuras primeras rondas del Draft.

James Harden a Cleveland Cavaliers

A Cleveland: James Harden.

A LA Clippers: Darius Garland y una segunda ronda.

Nikola Vucevic a Boston Celtics

A Boston: Nikola Vucevic y una segunda ronda de 2027.

A Chicago: Anfernee Simons y una segunda ronda de 2026.

Jaden Ivey a los Chicago Bulls

A Chicago: Jaden Ivey y Mike Conley Jr..

A Detroit: Kevin Huerter, Dario Saric y pick swap.

A Minnesota: Ahorro financiero y flexibilidad (persiguen a Giannis Antetokounmpo).