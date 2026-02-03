El traspaso de James Harden, en marcha y con Cleveland al acecho

¡Y saltó la primera bomba! Con el inminente cierre del mercado de traspasos de la NBA asomando, todo un MVP de la misma como James Harden podrían cambiar de equipo en las próximas horas; tanto es así que desde ESPN afirman que Los Angeles Clippers y el propio jugador se han puesto manos a la obra para explorar un intercambio que le saque de la ciudad californiana en las próximas 48 horas.

Era inesperado a medias. Por un lado tenemos que Harden siempre ha dicho que estaba encantado de jugar en su ciudad natal. Por otro, el reciente hecho de verle ausente en dos partidos consecutivos de su equipo sin lesión alguna; es más, en el parte que deben dar todos los equipos antes de los partidos los Clippers simplemente señalaban que se trata de algo personal.

Aunque no se haya dicho tal cual, es probable que haya sido el propio jugador el que ha estimado que era el momento de cambiar de aires. Con el equipo en plena remontada tras un inicio nefasto de campaña, y tanto Kawhi Leonard como él rindiendo a gran nivel, no se encuentra una explicación sencilla a este giro de guion que puede cambiar el panorama de la Liga de cara al presente curso y, de paso, animar un mercado parado a la espera de ver qué ocurre con otras estrellas del calibre de Giannis Antetokounmpo.

Cleveland en el horizonte con una cláusula de no traspaso

Si bien desde el citado medio no dan por hecho el destino de La Barba, e incluso se curan en salud a la hora de hablar de negociaciones, sí que ponen sobre la mesa el nombre de los Cleveland Cavaliers como uno de los equipos que ha mostrado interés en adquirir al base de 36 años.

Llegados a este punto cabe recordar que Harden tiene poder de veto sobre cualquier traspaso porque técnicamente solo tiene contrato para esta temporada. El segundo curso del contrato de dos años y 81,5 millones de dólares que firmó la pasada campaña es una opción del jugador, que además no está totalmente garantizada, por lo que tiene control sobre su futuro.

"¿Quién no querría tener a James Harden?"

Tras no estar en el partido del domingo frente a Phoenix Suns y perderse igualmente el del lunes contra Philadelphia 76ers por motivos personales, el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue señaló que su pupilo se encontraba en su casa en Phoenix.

Cuestionado por el inminente traspaso, Lue recalcó que no podía comentar nada al respecto, pero dejó claro que su presencia significa mucho para la franquicia. Por último, fue tajante al ser preguntado por si esperaba que Harden siguiese en el equipo tras el cierre del mercado: "¿Quién no querría tener a James Harden?".