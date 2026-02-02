Milwaukee da el paso con Giannis Antetokounmpo y los Warriors se colocan en la pole

La franquicia de Wisconsin está decidida a cerrar un acuerdo antes del cierre del mercado de traspasos y desde Estados Unidos apuntan a que en ese caso Golden State sería el nuevo equipo del dos veces MVP de la NBA

Cuando el río suena, agua lleva. Ese manido dicho puede tomar más sentido que nunca antes si se caba dando lo que se lleva fraguando en la NBA desde hace días. ¿De qué hablamos? Del posible traspaso de Giannis Antetokounmpo a los Golden State Warriors.

Sin duda estamos ante un movimiento que sería de enorme envergadura y que, por tanto, necesita de que muchas piezas encajen al detalle, pero el primer paso, el de la predisposición de todas las partes, está dado.

Según informa el siempre bien informado Shams Charania de ESPN, los Milwaukee Bucks no quieren esperar a verano para dar salida al griego si antes del cierre del mercado de traspasos (5 de febrero) tienen sobre la mesa una oferta que les satisfaga. Por ello, han dado el paso de mantener contacto directo con los interesados, quienes habrían puesto sobre la mesa propuestas que el citado periodista define como 'agresivas' para convencer a los de Wisconsin.

Si bien no da nombres de equipos concretos, desde hace tiempo se habla de New York Knicks, Miami Heat, Minnesota Timberwolves y Golden State Warriors como grandes interesados. Pues bien, una vez que los Bucks han presentado sus contraofertas, serían los de San Francisco los que se han quedado en cabeza; tanto es así que Brett Siegel de ClutchPoints asegura que si se da un intercambio en los próximos días ese será única y exclusivamente con el equipo californiano.

¿Qué pueden dar los Warriors por Giannis Antetokounmpo?

Básicamente lo que quieran. Para empezar manejan contratos gordos como los de Jimmy Butler y Draymond Green para igualar el enorme salario de un Giannis que se mueve en el presente en los 58,4 millones de dólares, pero es que además cuentan con algún joven interesante como Jonathan Kuminga o Moses Moody, además de tener un arsenal de rondas para el draft.

Para ser exactos hablamos de que los Warriors poseen sus primeras rondas de los próximos siete años. Así, pueden traspasar un máximo de cuatro: 2026, 2028, 2030 (si queda fuera del Top-20) y 2032. Y también tienen en su mano los derechos de intercambio (pick swaps) de los próximos siete años. Si no lo hacen, no será por falta de activos.

¿Un último baile para Stephen Curry?

Diversos medios han apuntado que los Warriors estarían dispuestos a traspasar cualquier jugador para hacerse con Antetokounmpo a excepción de Stephen Curry, quien salvo sorpresón acabará su carrera con el único equipo que ha conocido. Verle teniendo una última oportunidad de ir a por un campeonato junto a The Greek Freak suena realmente bien, aunque el encaje entre ambas piezas suene extraño a primera vista.