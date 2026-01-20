Adiós a Jimmy Butler: qué lesión tiene, tiempo de baja y cómo afecta al mercado de la NBA

El escolta de los Golden State Warriors se ha roto ante su exequipo, Miami Heat, el ligamento cruzado de su rodilla derecha

Tras muchas dudas y titubeos, los golden State Warriors están viviendo el mejor momento de la temporada. Cuatro victorias consecutivas y siete los diez últimos partidos le han metido de lleno en la lucha por las seis plazas de 'play offs' en el Oeste y representan una seria amenaza para Los Angeles Lakers, que son los que ahora mismo cierran ese sexto puesto.

La pasada madrugada, el equipo que entrena Steve Kerr venció por 135-112 a los Miami Heat, con 19 puntos y 11 asistencias de su gran estrella, Stephen Curry, con 24 puntos del suplente Brandin Podziemski y con hasta siete jugadores en dobles figuras.

Uno de ellos era la exestrella de los Heat, Jimmy Butler, que dejó hace un año la franquicia de Miami para jugar en la de San Francisco y que llevaba anotados 17 puntos y sumaba 3 rebotes, 4 asistencias y 2 robos en 21 minutos cuando un choque con Davion Mitchell mediado el tercer cuarto dio con él en el suelo.

Se dolía de la rodilla y sus gestos de dolor hacían temer lo peor. De madrugada en Estados Unidos y ya de mañana en España se ha confirmado la peor noticia: Jimmy Butler sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Así lo adelantaba el conocido insider de ESPN Shams Charania.

Qué lesión tiene y cuánto tiempo estará de baja Jimmy Butler

Con esa lesión, Jimmy Butler dice adiós a lo que resta de temporada y, si su recuperación va bien teniendo en cuenta que es un jugador veterano, llegaría para empezar la pretemporada del año siguiente, que arranca a finales de septiembre.

El técnico Steve Kerr reconocía, a la conclusión del encuentro, que existía mucha preocupación por la lesión de Butler, pero no dio más detalles a la espera de la resonancia magnética. Esta ha confirmado la temida noticia.

Qué contrato tiene Jimmy Butler con los Warriors

Butler cumplirá los 37 años el próximo mes de septiembre, justo cuando se espera que esté recuperado de esta lesión. El escolta de Houston renovó el pasado año, tras firmar por los Warriors, por dos temporadas, por lo que le queda ésta y una campaña más en el equipo de San Francisco. Luego será agente libre.

El ex de los Miami Heat tiene asegurados 54,1 millones de dólares esta temporada y 58,8 millones para la campaña 2026-27. Y hasta su lesión promediaba 20 puntos, 5,6 rebotes y 4,9 asistencias por partido.

Cómo impacta en el mercado de traspasos y en los Warriors la lesión de Butler

La baja de Jimmy Butler no sólo afectará al juego y a las rotaciones de unos Warriors que estaban de lleno metidos en el mercado para tratar de mejorar el equipo antes de la fecha límite (6 de febrero), con la intención de aspirar al anillo.

Con Jonathan Kuminga como principal opción para salir, estaban metidos en todas las operaciones destacadas que se están moviendo, entre ellas las de Michael Porter Jr., Trey Murphy III o Herbert Jones.

Sin embargo, la baja de Butler podría hacer que fueran conservadores en este aspecto y, tanto si cierran alguna operación como si no, piensen ya más en la próxima temporada que en la presente. El tiempo dirá cómo afecta esta lesión al mercado, pero a su equipo lo ha dejado muy tocado.