La rebelión NBA se lleva por delante a Anthony Edwards y perdona a última hora a Shai Gilgeous-Alexander

Equipos venidos a menos hacen de la última noche NBA un canto a la revolución con resultados más que inesperados

I love this game. Ese eslogan tan famoso de la NBA se acuño justo para madrugadas como esta última, una en la que varios equipos nos han recordado que aquí están los mejores jugadores del mundo y que el equipo menos provisto puede hacer más que daño a cualquier rival que se ponga por delante. ¿Y quiénes lo han sufrido? Grandes estrellas como Anthony Edwards y Shai Gilgeous-Alexander, y un excelente equipo como los Detroit Pistons.

Todo empezó en Minnesota. Uno de los mejores equipos de la Conferencia Oeste (y de la Liga) recibía a unos Orlando Magic muy lejos de las expectativas. En casa, sin bajas, con Anthony Edwards como estilete... No es que se diese por sentado que los Timberwolves ganarían, pero sí que debían estar muy cerca de ello. Pues bien, ni una cosa ni la otra.

Lejos de imponer su juego, los Wolves entraron 12 puntos abajo al último cuarto y acabaron cayendo por hasta 27 (92-119)... Fue una auténtica debacle, una que nadie esperaba, pero que tiene su sentido viendo el pobre rendimiento más allá de un Edwards de 34 puntos. Más claro: el resto del equipo se quedó en un 4 de 31 en triples... ¿Y por Orlando? 35 puntos y 15 rebotes de Paolo Banchero.

La ola expansiva llega a Detroit

Si lo visto por Minneapolis tiene un pase, tintes dramáticos es lo que se vivió en Detroit. El mejor equipo de la Conferencia este se enfrentaba en su cancha a unos desahuciados Brooklyn Nets que llegaban tras perder 10 partidos consecutivos. Pues resulta que nada de eso importó cuando en el último cuarto los de Michigan remontaron hasta 11 puntos para ganar 105-107.

Es verdad que no contaban con Cade Cunningham ni con Ausar Thompson, pero ni por esas tiene sentido que lleguen los Nets y sufran un cortocircuito de tal envergadura, al cual ayudó Michael Porter Jr. con una gran actuación de 30 puntos y 13 rebotes.

Shai Gilgeous-Alexander se salva por los pelos

Arribamos al ¡uy! de la jornada. Los actuales campeones, con Shai Gilgeous-Alexander a la cabeza, se enfrentaban en su cancha a unos Golden State Warriors que están sin Stephen Curry ni Jimmy Butler. Pintaba a paliza a favor de los Thunder, pero cuando lo tenían encarrilado los californianos se levantaron con un 19-29 en el tercer cuarto para dejarlo todo por decidir con vistas al último.

Ahí, con el agua al cuello, Oklahoma City recordó qué les ha hecho grandes –la defensa– para dejar a Golden State en tan solo 14 puntos en el periodo final y acabar amarrando el triunfo por 104-97.

Resultados de la noche en la NBA

Minnesota Timberwolves 92-119 Orlando Magic

Detroit Pistons 105-107 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 125-116 Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies 120-123 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 113-99 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 104-97 Golden State Warriors