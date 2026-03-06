Jokic deja tocado a Doncic en la noche de Wembanyama

Paso atrás de los Lakers en la lucha por el 'play off', tercer puesto para los Timberwolves en detrimento de los Rockets y partidazo de Wembanyama en el triunfo de los Spurs frente a los Pistons

Los Angeles Lakers dan un paso atrás en su pelea por los 'play offs' y los Minnesota Timberwolves un paso adelante en una jornada que vivió una lucha entre los 'gallitos' de la Conferencia Oeste o en la que Trae Young debutó con los Wizards.

Lo más destacado fue el enfrentamiento directo de los Lakers ante los Nuggets, en una lucha directa por la quinta plaza en el Oeste, que se decantó para los de Colorado (120-113) tras un duelo entre Luka Doncic y Nikola Jokic, que acabó llevándose el segundo. Jokic logró un triple doble de 28 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias pero Doncic contestó con 27 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias.

La victoria le permite meterse de lleno en la lucha por la tercera posición en el Oeste tras el triunfo de los Wolves ante los Toronto Raptors y la sorprendente derrota de los Houston Rockets frente a los Golden State Warriors. Esa combinación de resultados han permitido a los Timberwolves situarse como terceros en el Oeste, por lo que ahora mismo se repetiría el duelo de 'play off' ante los Lakers del pasado año.

Eso sí, muy lejos queda la segunda plaza que tiene los San Antonio Spurs, quienes hicieron un 'favor' a los Thunder al vencer al mejor equipo del Este, unos Pistons que llevan dos derrotas consecutivas y que han perdido el mejor balance de la Liga.

Trae Young debut con los Wizards con derrota

En cuanto a nombres propios, lo más destacado fue el debut de Trae Young en la derrota de los Washington Wizards (112-122) ante Utah Jazz. El ex de los Hawks, que fue expulsado el martes por protestar, jugo 19 minutos tras varios meses de baja y anotó 12 puntos, con 4 de 9 en tiros de campo y 1 de 5 en triples, a los que añadió dos rebotes y 6 asistencias.

Zion Williamson (23 puntos y 9 rebotes) lideró a los Pelicans en su triunfo frente a los Kings en el duelo de colistas en el Oeste; Victor Wembanyama se salió y se fue hasta los 38 puntos, 16 rebotes y 5 tapones en la victoria de los Spurs frente a unos Pistons donde sobresalió Cade Cunningham con 26 puntos y 8 asistencias. Y los 27 puntos y 6 rebotes de Devin Booker fueron insuficientes para que los Phoenix Suns vencieran a unos chicago Bulls que tuvieron a Collin Sexton (30 puntos) como mejor hombre.

Resultados NBA hoy 6 de marzo

Orlando Magic 115-114 Dallas Mavericks

Washington Wizards 112-122 Utah Jazz

Houston Rockets 113-115 Golden State Warriors

Miami Heat 126-110 Brooklyn Nets

Minnesota Timberwolves 115-107 Toronto Raptors

San Antonio Spurs 121-106 Detroit Pistons

Phoenix Suns 103-105 Chicago Bulls

Denver Nuggets 120-113 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 123-133 New Orleans Pelicans