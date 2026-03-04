J.J. Redick explica el problema con Luka Doncic: "Esas cosas pasan y toca hacer repaso con algún jugador"

El entrenador de los angelinos sale al paso de la acalorada discusión que tuvieron durante el partido contra Golden State Warriors

Dentro de una temporada plagada de altibajos para los Lakers, sin duda sorprendió durante el fin de semana la 'pelea' entre J.J. Redick y Luka Doncic a mitad de partido. Pese a que los angelinos dominaban claramente a Golden State Warriors, ello no evitó que un cambio del base terminase de la peor manera posible.

El genio esloveno rechazó saludar a su entrenador, lo cual hizo que este le siguiese para finalmente vivir un acalorado intercambio dialéctico. Redick se marchó, pero seguidamente fue Luka quien se puso en pie para gritar a su técnico. Ahí terminó todo, pero no ha sido hasta ahora cuando el head coach ha tomado la palabra para explicar lo acaecido entre las partes.

"No sé por qué se hizo viral. Me pareció muy normal. Para ser sincero, no le di mucha importancia en ese momento y tampoco creo que Luka le diera la menor importancia. Tenemos una gran relación. Valoro mucho nuestra relación. Y creo que esas cosas simplemente pasan. No en todos los partidos, pero sí muy a menudo. A veces toca hacer repaso con algún jugador, o simplemente como compañero de equipo. A veces ocurre entre los mismos jugadores", comenta antes de subrayar que cuando se trata de competir es una intensidad casi necesaria.

"Se trata de una competición y aquí hay dos chicos que, en este caso, intentan ganar un partido de baloncesto y estar de acuerdo en todo", señala sobre los encuentros que no pudieron sacar adelante frente a Boston Celtics, Orlando Magic y Phoenix Suns.

Un discurso común en todos los estamentos

La realidad es que todas las piezas involucradas en el conflicto se han pronunciado de un modo parecido. Así, ESPN subraya que una fuente de los propios Lakers descarta que la discusión tenga un significado más importante. "Encuéntrame una estrella con una racha de tres derrotas consecutivas en la NBA y que no esté frustrada", señalan internamente.

Si bien Luka no ha hablado, sí lo ha hecho su entorno, el cual destaca que no es más que un roce propio de la competición. "Ambos tienen una relación fuerte y cercana y ambos son ferozmente competitivos, lo que les lleva a impulsarse mutuamente", sentencia.

Redick y el manejo del ruido en Hollywood

Lo que tiene claro el entrenador de los Lakers es que tener que tratar una discusión así como un hecho tan relevante tiene mucho que ver con entrenar a los Lakers, lo cual también puede llevar a una malinterpretación de los hechos.

"Simplemente se siente normal, lo cual probablemente sea parte de la razón por la que quería entrenar a los Lakers. Estaba hablando con Luka sobre ello. De hecho, nos reíamos. Yo le dije: 'No sentí ninguna tensión'. Él respondió: 'No, no me importó'. Ocurre y sigues adelante. Creo que la realidad es que todos siempre tendrán una opinión. Desde que existen los deportes profesionales, todos siempre han tenido una opinión. Se habla en todas partes. Todos han tenido una opinión. Ahora, la opinión de todos es más accesible. Simplemente se ha amplificado, pero es normal", concluye.