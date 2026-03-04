Los Cavaliers de Harden dan el gran golpe en la NBA

El equipo de Cleveland gana a los Pistons y mandan un aviso para los 'play offs'; Doncic, otra vez el mejor en el triunfo de los Lakers y Anthony Edwards se sale en la importante victoria de los Timberwolves

Los Cleveland Cavaliers, desde la llegada de James Harden, han crecido, creen y apuntan claramente al anillo. Por si les faltaba confrmarlo de alguna forma, se han encargado de hacerlo ante el equipo más en forma de la NBA y que hasta esta jornada tenía el mejor balance: Detroit Pistons. Los Cavaliers vencieron a los líderes de la Conferencia Este, frenaron a Cade Cunningham (10 puntos) y les mandaron un aviso de cara a los 'play offs', donde ahora mismo serían sus rivales en las semifinales de Conferencia. Además, lo hicieron sin Donovan Mitchell...

Si estos ocupan ahora mismo el primer cuarto puesto en el Este, también hubo otro duelo directo por los 'play offs' entre el tercero, los New York Knicks, y el quinto, los Toronto Raptors, que se saldó con un triunfo para los de la Gran Manzana pese a los 32 puntos de Brandon Ingran para los Raptors. El dominicano Karl Anthony Towns, con un doble doble de 21 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, fue el mejor de los Knicks.

Eran los partidos estrella en una jornada donde los Spurs se resarcieron de la última derrota venciendo en Philadelphia a uno Sixers que siguen sin contar con Joel Embiid; en la que los Thunder mantuvieron su racha pese al doble doble del exmadridista Guerschon Yabusele; en la que tampoco flojearon Knicks y Magic; o en la que Luka Doncic volvió a lidera a los Lakers para que ganaran su segundo partido consecutivo aprovechando que enfrente tenía a uno de los peores equipos de la NBA, unos Pelicans que, otro año más, se van a quedar fuera de todo.

El gran protagonista de la noche fue un Anthony Edwards. Con 41 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias fue el máximo anotador y lideró la importante victoria de los Timberwolves ante los Grizzlies, que mantiene al equipo de Minnesota en cuarta posición en el Oeste. Paolo Banchero, por su parte, anotó 37 puntos y repartió 6 asistencias en la victoria de los Magic ante los Wizards (126-109) y mantiene a los de Orlando en la pelea por la última plaza de 'play off'.

Resultados NBA hoy 4 de febrero

Charlotte Hornets 117-90 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 111-109 Detroit Pistons

Orlando Magic 126-109 Washington Wizards

Miami Heat 124-98 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 95-111 New York Knicks

Chicago Bulls 108-116 Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves 117-110 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 91-131 San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers 110-101 New Orleans Pelicans

Sacramento Kings 103-114 Phoenix Suns