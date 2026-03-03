Trae Young, expulsado sin debutar en los Washington Wizards

El base de los Wizards, al que se le espera al fin este jueves frente a los Jazz, fue expulsado ante los Rockets

Los Washington Wizards siguen peleando y tratando de dar la cara pese a que no tienen opciones de jugar la postemporada y ahora mismo son el cuarto peor equipo de la NBA con 16 victorias y 44 derrotas.

El equipo de la capital federal ofrecía una gran imagen esta pasada madrugada ante los Houston Rockets, frente a los que cayeron por 118-123 en un partido en el que apretaron en el tramo final y se quedaron cerca de la remontada.

Los 30 puntos de Kevin Durant más los tres dobles-dobles que firmaron Alperen Sengun (32 puntos y 13 rebotes), Amen Thompson (22 puntos y 12 rebotes) y Reed Sheppard (19 puntos y 10 asistencias) pudieron con unos Wizards en los que Sharife Cooper (21 puntos) y Bilal Coulibaly (23) fueron sus mejores hombres.

La noticia, sin embargo, no estuvo ahí y sí fuera de la pista. Trae Young fue expulsado por ingresar a la pista para protestar a los árbitros cuando aún no ha debutado con el equipo de Washington. "No crean que me van a expulsar muchas más veces, D.C., pero cuando vuelva con mis hermanos, traeré esa misma energía y competitividad", publicaba el ex de los Atlanta Hawks en redes sociales después del partido.

Los Wizards ya esperan a Trae Young

Young llegó a los Wizards el pasado 7 de enero, pero aún no ha podido debutar, ya que llegaba con una lesión de larga duración. Se espera que su primer partido con los de Washington sea este próximo jueves frente a los Jazz, un encuentro en el que los de volverán a jugar en el Capital One Arena.

Así lo confirmó el conocido insider Shams Charania, quien ha desvelado que Young ya está recuperado de la lesión de rodilla que le viene pasando factura desde el inicio de temporada y que le hizo parar de forma definitiva a finales de diciembre del pasado año. Desde entonces no juega.

Los Wizards tienen la vista puesta en la próxima temporada. Esperan sacar una buena posición para elegir en el draft y con Trae Young más Anthony Davis, que tampoco ha debutado aún, convertirse en un candidato a los 'play offs' en el Este.

Al menos, en este mes y medio de liga regular que aún queda en la NBA, los aficionados de los Washington Wizards podrán ya empezar a disfrutar de su nueva estrella y vislumbrar lo que les llega para el esperanzador próximo año.