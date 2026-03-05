Antonio Fernández: "Antonio Cordón tiene una papeleta importante y Fajardo hace un gran trabajo. ¿Pellegrini y Almeyda? Uno es un gentleman, el otro un acierto"

"A Matías Almeyda le gustaría tener otro equipo, otras herramientas dentro del equipo para poder poner un poco su sello de una manera mucho más identificable", dice Antonio Fernández, quien fuera mano derecha de Monchi en el Sevilla y de Pellegrini en el Málaga, sobre el Sevilla FC del argentino

Durante su extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, Antonio Fernández, actual director de scouting en Talleres de Córdoba, ha repasado su carrera en el fútbol profesional, prestando especial atención en un Sevilla Fútbol Club en el que ha militado hasta en dos etapas, siendo secretario técnico de Monchi en el Sevilla FC de los títulos, así como habiendo dirigido el área de Youth International Recruitment desde 2021 hasta 2023, coincidiendo con la vuelta del de San Fernando a la entidad de Nervión tras su 'Erasmus' en Roma.

Un Antonio Fernández que también ha coincidido con Manuel Pellegrini en Málaga, donde estuvo trabajando codo con codo con el chileno durante dos años. Un tiempo en el que 'descubrió' ante los ojos del chileno a un joven Isco, quien venía de jugar en el segundo equipo del Valencia y al que considera un "gentleman" del fútbol. Ahora, desde Argentina, el jerezano Antonio Fernández no le pierde ojo a la ciudad de Sevilla ni a sus dos equipos.

- ¿Cómo está viendo al Sevilla? La planificación que ha hecho y la difícil papeleta que tiene Antonio Cordón, teniendo que firmar, literalmente, sin un duro.

- Por contestarte por partes. Verlo lo veo todo lo que puedo, que generalmente es prácticamente cada semana. Y si no puedo, intento verlo en diferido. Estoy muy al tanto de lo que ocurre en el día a día. Y lo veo con la angustia y con la tristeza, con una mezcla de sentimientos hacia lo negativo de cualquier sevillista. De ver lo que hemos sido hasta hace muy poco tiempo y en la situación que está el club hoy. Por determinadas circunstancias en las que yo no entro: sea la gestión de unos o de otros, guerras internas o no internas… Yo soy un hombre de fútbol, de deporte, de ver, de analizar, de firmar… De aceptar y equivocarme, pero no entro a detallar otras cosas que se alejan mucho de mi terreno. Y sobre todo porque me faltará seguramente mucha información y si opino, seguramente, me equivoque más que acierte. Entonces, ahí no voy a entrar, pero sí es cierto que veo al Sevilla FC con angustia, con cierta tristeza, porque lamentablemente hemos ido poco a poco decayendo hasta estar en una situación que es muy difícil trabajar.

Tanto Víctor Orta, primero, como ahora Antonio Cordón, sobre todo, tienen una papeleta importante. Seguro que están haciendo lo imposible, que están poniendo lo mejor de sí mismos. Pero muchas veces, cuando no tienen las herramientas necesarias o las matemáticas no son las que tú piensas, por mucha arquitectura deportivo económica que hagas, la cosa es muy difícil. La verdad es que lo veo con tristeza y con el deseo de que esto sea una corta pesadilla, que en un corto periodo de tiempo se puede ir revirtiendo. Para que un club crezca y se mantenga, necesita de dos factores fundamentales, que es poder vender jugadores y, sobre todo, entrar en competiciones europeas. Si tú tienes esos dos factores, que es un poco lo que le está pasando al Betis ahora… El Betis cada año puede vender algo bien y está entrando en competición europea; eso es un binomio importante. Eso, sumado a la estabilidad de un técnico en un proyecto a medio o largo plazo que te mantiene ahí. Creo que eso es lo que hemos perdido nosotros, ahora no tenemos jugadores importantes como para vender o muy pocos, por lo que el contrario sabe de tu debilidad y eso en una estrategia de negociación cuenta. Lo mismo que contaba favorablemente antes, ahora cuenta un poco en tu contra y, lastimosamente, no tenemos capacidad tampoco para poder meternos en Europa. Con lo cual, habrá que ir revirtiendo la situación muy poco a poco, estableciendo una estrategia inteligente a medio plazo y, sobre todo, que haya una paz social.

Cada vez que veo un reportaje del Sevilla de la gente saliendo del estadio, hablando de unos y de otros. Al final estamos en una guerra interna que no beneficia a nadie; mucho menos a la institución, que es la que permanece. Nosotros, al fin y al cabo, estamos de paso; con más o menos sevillismo, pero estamos de paso. Ahora yo estoy en Argentina y otros están en otros lados, pero la institución siempre queda y es una pena que haya tantos enfrentamientos internos que de alguna manera repercutan directamente a lo que es el día a día y a la competición.

- Habla del Betis, un Betis que en la parcela deportiva está liderado por Manu Fajardo y que, en mi opinión, lo está haciendo francamente bien. Se está reforzando bastante bien en los últimos mercados, con apuestas interesantes o muy importantes como el propio Antony; o en otros mercados invernales Fornal, Cucho…

- Sí, totalmente. Yo creo que es un poco lo que decía antes, que el tema se ha revertido un poco y hoy día hay mucha más estabilidad y mucho más acierto en el Betis. Hay que reconocerlo de esta manera. Manu Fajardo está haciendo un gran trabajo y con Manu hay un equipo de profesionales, que a algunos de ellos los conozco perfectamente, que son profesionales altamente cualificados y que conocen perfectamente el mercado internacional y que están haciendo inversiones y apuestas que están muy bien tiradas.

Al final, a nivel competitivo, en el domingo tras domingo, en el jueves tras jueves, y en la posibilidad de crecimiento y posible venta de jugadores a medio plazo, les está funcionando muy bien. Y todo esto liderado por un entrenador que tiene una personalidad muy definida, que tiene una manera de jugar perfectamente identificada y que para mí, que he trabajado con él, es relativamente sencillo hacer equipos, porque el modelo es muy claro. Que tenga continuidad en el proyecto y estabilidad hace que todos los que estamos alrededor, en este caso los que están alrededor de él, tengan las cosas más sencillas. Ahora mismo es de aplaudir la gestión que están haciendo en la parte deportiva. Son épocas, son momentos y ahora mismo la situación es la que es.

- ¿Es Pellegrini un entrenador que se mete mucho en la faceta de fichajes, que juega sus bazas o habla más de perfiles y no de nombres?

- En los dos años que trabajé con él, lo que puedo decir es que es un caballero, es un gentleman del fútbol. Es una persona super respetuosa, superpreparada y sabia por lo que ha hecho y por lo que hace, por los años de experiencia y por todo. Normalmente, en una primera fase de posiciones y perfiles, y luego, cuando se presentan nombres, a él también le gusta participar de manera activa. Incluso proponer alguna cosa. No es de los que imponga, él sabe mantener su rol como entrenador, pero sí le gusta tener voz, que además yo entiendo que es como debe ser. O sea, si es un entrenador que va a tener continuidad en el proyecto, que si tú sabes que el entrenador no va a estar bajo ningún concepto en seis meses o en un año, pues igual tampoco lo escuchas tanto. Pero en el caso de Manuel, que lleva mucho tiempo en el Betis, que está consiguiendo números impresionantes y que tiene continuidad, evidentemente él tiene que tomar voz y voto en la confección de la plantilla. Independientemente de que la última palabra yo entienda que siempre la tiene que tener el club, que él participe de manera activa, como lo suele hacer tras dar perfiles y dar su punto de vista en los nombres, pues es importante.

En mi caso fue muy importante en la llegada de Demichelis, como te he dicho anteriormente, o la de Toulalan, que era un jugador que cuando expusimos varios nombres le gustaba mucho a él y podía hacer una doble función, tanto de pivote defensivo, mediocentro de corte más defensivo o como de central. También había jugadores que él no conocía de nada. Cuando le hablé de Isco y le puse un vídeo, él tenía entonces 18 años, jugaba en el segundo equipo del Valencia, no alcanzaba ese fútbol en su radio de acción. Pero entendía que para ese modelo de juego, teniendo a Santi Cazorla, Joaquín, a Toulalan… Es un jugador que iba a crecer. O sea, que es un entrenador que para trabajar con él te lo pone relativamente fácil, porque te da nombres, te da posibilidades, te da argumentos… A veces no estás de acuerdo con él. También en los dos años hemos tenido alguna que otra confrontación, porque es normal; son confrontaciones sanas dentro de la parte profesional nada más. Pero a mí me parece que Manuel es un tipo extraordinario para tenerlo en cualquier club y para poder trabajar con él en el día a día.

- Por seguir un poco con entrenadores, ¿qué le parece la figura de Matías Almeyda? ¿Hubiera apostado por un perfil como él, como director deportivo, para el Sevilla? Teniendo en cuenta que era un novato… No en Europa, porque estuvo en Grecia, pero sí en un una liga de primer nivel europea.

- Yo creo que Almeyda me parece que es un gran entrenador, es un gran gestor de grupos y es una persona que ya demostró en su época como jugador y también como entrenador, que es altamente competitiva. Es un ganador nato y tiene un ADN muy definido, con lo cual yo creo que es una apuesta más que acertada. Evidentemente, como hemos hablado anteriormente de Antonio Cordón, que no tiene las mejores herramientas para poder confeccionar el plantel que él soñaría poder conformar, pues a Matías también le pasa un poco lo mismo. A él le gustaría tener otro equipo, otras herramientas dentro del equipo para poder poner un poco su sello de una manera mucho más identificable.

El club está pasando los momentos que está pasando, son los dirigentes que son, la plantilla que es, el cuerpo técnico que es y la dirección deportiva que es. Hay que intentar unirse todos para tratar de sacar lo mejor. Pero ciñéndome a la pregunta que si era él idóneo o no, a mí me parece un grandísimo entrenador que empieza haciendo un trabajo buenísimo, que sigue haciéndolo, pero que al final hay muchas connotaciones que no todas llegan a la opinión pública y que se cuecen en el día a día de los clubes, que no le permiten quizás dar su mejor versión o que se vea reflejada en resultados la mejor versión que puede tener. Pero, evidentemente, es un gran entrenador. Seguro que lo va a seguir demostrando en Sevilla y posteriormente en su carrera porque le queda mucho.