Antonio Fernández explica el proyecto piloto con el que el Sevilla estuvo muy cerca de fichar a Prestianni y Sverre Nypan

El que fuera director de Youth International Recruitment en su segunda etapa en el Sevilla FC, repasa su paso por Nervión durante una extensa entrevista con ESTADIO Deportivo, resaltando la importancia de una nueva área que se creó en 2021 y que monitorizaba a jóvenes talentos "que están jugando ahora en Primera y muchos de ellos en equipos buenos"

La salida de Monchi del Sevilla FC, una vez que volviera de la Roma, certificó la caída a los abismos de un Sevilla FC que ya venía dando muestras de que algo estaba cambiando en Nervión, a pesar de que se alzara campeón de su séptima Europa League con Mendilibar en un año en el que ya tuvo tres entrenadores, sustituyendo el vasco a un Sampaoli que previamente había llegado a mitad de temporada como recambio de Lopetegui, quien inició ese curso.

Desde entonces, todo lo que ha podido ir mal en el Sánchez-Pizjuán ha ido a peor y el actual Sevilla FC está a años luz del de no hace tanto tiempo. Y aunque la sangre no ha llegado al río, varios han sido los cruces de declaraciones en uno y otro sentido al respecto de las complicaciones que se vivían -y se siguen viviendo- a la hora de trabajar en las entrañas de la entidad blanquirroja.

Víctor Orta, primero, ni ahora Antonio Cordón han conseguido acabar con la sangría deportiva ni social que azota al Sevilla FC en los últimos cursos, siendo los del Sánchez-Pizjuán un equipo que se está acostumbrando a luchar por la salvación como principal y prácticamente único objetivo.

Muchas son las cosas que se han perdido en Nervión, entre ellas el área de Youth International Recruitment que dirigía Antonio Fernández, quien volvió al club en 2021 de la mano de Monchi, después de que en un primer periodo se hubiera convertido en mano derecha del de San Fernando, siendo clave en el fichaje de Dani Alves.

Así lo explica el propio Antonio Fernández, actual director de scouting en Talleres de Córdoba, en declaraciones para ESTADIO Deportivo, al que ha concedido una extensa e interesante entrevista: “En 2021 aparece la posibilidad de volver al Sevilla. Monchi había vuelto de la Roma con la idea de hacer crecer el área de dirección deportiva del Sevilla con el nombramiento de tres roles nuevos: un tutor de cesiones que finalmente es Julien Escudé; un director de fútbol que hace Fernando Navarro y un director de un área nueva como es el Youth International Recruitment, que es lo que hago yo. En definitiva era tratar de buscar dónde estaban los nichos de talento en edades tempranas con la idea de anticiparte y si por un jugador, una vez que pisa la Primera división o si es ya la selección de su país ni te cuento; su precio aumenta… Tratar de buscarlo un poco antes para comprar a menor precio, que su formación terminara en el Sevilla y que luego, tras un rendimiento inmediato o a medio plazo, generara una plusvalía importante”.

Una manera de trabajar, sin lugar a dudas, muy interesante y que trataba de colocar al Sevilla FC en una situación de ventaja con respecto a sus competidores en un mercado de fichajes que es cada vez más competido y feroz. “En dos años generamos una base de datos de más de mil jugadores como, no sé… Ahora mismo, esta semana, está en boca de todo el mundo el nombre de Gianluca Prestianni, con el que en ese momento tuve varias reuniones. Estuvo muy cerca de firmar por el Sevilla, pero se decidió que no por una cuestión económica. Entonces era un jugador barato para lo que vale hoy y el rendimiento que está dando”, explica un Antonio Fernández que trata de contextualizar cuál era la tarea de dicho departamento y la “importancia” que podría haber adquirido su labor de cara al presente: “No sé, puedo hablar también de Sverre Nypan, que hace un año y medio lo firmó el Manchester City y está a préstamo en la Championship. Y así, podría hablar de cuatro o cinco jugadores más que fueron susceptibles de venir al Sevilla o relativamente fácil. Podrían haber venido a Sevilla, lógicamente con una inversión mínima, pero una inversión que en algunos de los casos tan sólo habrían sido los derechos de formación y en otros un poco más. Eran jugadores para terminar de dar el paso en el División de Honor o el Sevilla Atlético y en algún caso ya tener dinámica de primer equipo; alternar. Había muchas circunstancias, pero que no se pudieron hacer por un tema económico que deportivo”.

Y con la marcha de Monchi, quien acabaría recalando en el Aston Villa de la mano de Emery, todo se fue al traste: “Cuando Monchi decide no continuar, para mí ya no tenía sentido que viniese otro director deportivo y dejarle como hipoteca un departamento que nada tenía que ver con su idea, posiblemente o no. Así, de buenas forma, como siempre ha sido y tiene que ser con el Sevilla, decidimos no continuar. Ellos tampoco veían la posibilidad de que el departamento continuara, para mí error, porque hoy día, y más con las circunstancias que vive el Sevilla, hubiera sido clave tener un departamento así”.

Youth International Recruitment, un proyecto piloto que murió con la salida de Monchi

Con la salida de Monchi todo se enfrió y el Youth International Recruitment quedó en un proyecto piloto que murió en el camino: “No. No llegó nadie bajo este área porque el proyecto duró dos temporadas, del 2021 al 2023. Para el primer año que yo arranco decidimos entre todos los departamentos del club y liderados por Monchi en hacer un poco un proyecto piloto. ¿Por qué? Porque queríamos ver un poco dentro de las grandes urbes donde entendemos que está el nicho de talento. Si lo ceñimos al territorio europeo, que es donde más fácil pueden llegar jugadores a partir de 16 años, porque si son extracomunitarios tienes que esperar los 18 y en muchos casos ya han debutado en Primera y se van de precio… Pues ciñéndonos a Europa, era un poco pensar en ‘Ile de France’, que alrededor de París hay 12 millones y medio de habitantes y muchísimos equipos. Está el Paris Saint-Germain, que normalmente firma lo que quiere y se puede permitir, que es mucho, con lo cual va a otros mercados. Y el Paris FC, que durante muchos años estuvo en Segunda división. Entonces hicimos un proyecto piloto viendo un poco qué circunstancias y conociendo el contexto de las competiciones desde la base, de las Selecciones, etc…”.

Y con todo preparado ya el segundo año, la salida del De San Fernando enfrió un proyecto que apuntaba maneras: “El segundo año ya es cuando pudimos empezar a contratar a gente que nos ayudara en esto. Vienen Javier Manzano y Sergio Calatayud, que actualmente está conmigo en Talleres de Córdoba para el día a día. Trabajaban desde su domicilio, teletrabajaban, pero viajaban y después teníamos una persona en Francia y otra persona en los países nórdicos. Entonces empezamos a tener mucho flujo de información. Y ya el segundo año, cuando ya teníamos jugadores vistos, rastreados, señalados y más que contrastados, porque lo habíamos visto más de un técnico varias veces, empezamos a hacer acercamientos”.

De hecho, hubo varios acercamientos con futbolistas con los que, incluso, se llegó a negociar, como es el caso del argentino Gianluca Prestianni, actual jugador del Benfica que en las últimas semanas ha sido noticia por su incidente con Vinicius. “Estábamos en esa fase de ya poder contratar a gente. Se echó para atrás lo de Gianluca Prestianni, que como te dije anteriormente, habíamos estado reunidos con él en Buenos Aires en varias ocasiones. Al final no se hizo y hay otra serie de nombres que luego, a posteriori, han sido jugadores que están ahora jugando en Primera división y muchos de ellos en equipos buenos”.

¿Podrían haber venido al Sevilla?, se pregunta Antonio Fernández, quien sigue detallando cómo trabajaron aquellos años: “A lo mejor sí, a lo mejor no. Dependiendo de cómo se hubiese montado la operación en ese momento. Pero sí es cierto que son jugadores que teníamos supercontrolados desde que tenían 16 años”.

Una oportunidad perdida para el Sevilla FC

Por ello, tiene claro Antonio Fernández, que la desaparición de dicha área en el organigrama del Sevilla FC es una pérdida muy importante para los intereses deportivos y económicos de la entidad, pues ya había mucho trabajo adelantado: “A mí lo que me parece que no es razonable es que se extinga un departamento así. Ya no que esté yo o deje de estar, que es secundario, pues el club es lo primero y la gente después. Pero un departamento que señala jugadores en una etapa muy crucial para dar un paso definitivo y adelantarte a posibles competidores invirtiendo menos dinero… Que terminen de formarse ese último pasito contigo y que luego ya te empiecen a dar un rendimiento a corto o medio plazo y te generen plusvalías. Yo creo que esa era la razón de ser del departamento de Youth International Recruitment y lamentablemente con la salida de Moncho al final no se continuó”.