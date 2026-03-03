Mateu Lahoz critica a Isaac Romero y se moja sobre la polémica con Antony en El Gran Derbi: "Ojalá sirva para sentar precedente"

Desde su puesto de comentarista del programa de 'El Día Después', el exárbitro valenciano analizó el pisotón que pudo costarle la expulsión al extremo del Betis y aprovechó para censurar la celebración de Isaac Romero: "Respetemos los banderines"

El Gran Derbi que acabó con empate entre el Real Betis y el Sevilla FC contó con varias acciones polémicas en la que ambos equipos reclamaron a De Burgos Bengoetxea. Los locales protestaron que no hay mano de Aitor Ruibal en la falta que precede al definitivo 2-2 y un placaje con los brazos muy arriba de Adnan Januzaj sobre Ez Abde; además de enfadarse con la controvertida celebración de Isaac Romero, poniendo su camiseta en el banderín de córner a modo de bandera. Por su parte, los visitantes se indignaron con la expulsión que a su juicio había perdonado el colegiado vasco a Antony dos Santos.

El extremo brasileño del Betis soltó un involuntario pisotón sobre el jugador sevillista Joaquín Martínez 'Oso' y estaba amonestado desde la primera parte por protestar. La acción es muy similar a la que le costó la segunda cartulina amarilla (y la consecuente expulsión) a Juanlu Sánchez en el minuto 17 del Sevilla FC - Deportivo Alavés.

Sin embargo, para el retirado colegiado Antonio Miguel Mateu Lahoz, no sacar la roja al '7' verdiblanco fue un acierto por parte de Ricardo de Burgos Bengoetxea. "Ojalá siente precedente", deseó el valenciano desde su puesto de comentarista del programa de Movistar+ 'El Día Después', donde aprovechó para censurar a Isaac Romero por su celebración: "Respetemos los banderines".

Mateu Lahoz considera que De Burgos acierta al no expulsar a Antony: "Todos los pisotones no son amarilla"

"Ricardo de Burgos Bengoetxea mañana tiene otro nuevo partidazo para refrendar que entiende de fútbol", comienza Mateu Lahoz su valoración sobre la actuación arbitral en en el derbi sevillano, recordando que el bilbaíno dirigirá el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey que enfrentará este martes en el Camp Nou al FC Barcelona contra el Atlético de Madrid.

"Él lo vio (el contacto sobre Oso) pero consideró que los pisotones son territoriales, no siempre son amarilla. Ojalá siente un precedente, porque habíamos visto infinitas amarillas por este mismo concepto. Ojalá se rompa esta cajita", insistía Mateu Lahoz, que recibía un 'capote' por parte del exfutbolista y entrenador Álvaro Benito: "Es verdad que Antony llega un poco tarde, pero lo hace sin fuerza desmedida".

Mateu Lahoz se enfada con la celebración de Isaac Romero tras marcar el 2-2 en El Gran Derbi

Otro tema caliente del que opinó el que fuera colegiado internacional fue la celebración de Isaac Romero (autor del 2-2), acto que casi deriva en tangana ante la reacción de los suplentes del Betis que calentaban a escasos metros de donde el lebrijano se descamisetó. Lo comparó con el lío de Comert (Valencia CF) en el derbi en campo del Levante UD.

"Veníamos del derbi valenciano, donde ya hubo polémica con el banderín. Los banderines muchas veces no los tenemos en cuenta los árbitros, pero nos crean mucho conflicto, que aquí es difícil de disuadir. Hay que respetarlos. Hasta hace poco, la bandera tenía que ser neutras. Es una situación que se debe erradicar antes de que los problemas ocurran", manifestó Mateu.