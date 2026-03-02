El enorme palo en El Gran Derbi deja al Real Betis con 14 astillas clavadas

Justo después de ver cómo el Sevilla FC empataba en La Cartuja, Ez Abde se topó por cuarta vez con la madera y se consolida como el jugador más desafortunado del segundo equipo que más veces ha hecho temblar las porterías de LaLiga EA Sports

El empate en El Gran Derbi ha dejado un enorme poso de enfado en la afición del Real Betis, que ya lleva dos récords fallidos en La Cartuja. Lo del 0-5 en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid fue una decepción mayúscula, pero el 2-2 contra el Sevilla FC -batiendo una nueva marca de asistencia- ha dejado una sensación aún peor, ya que dio la sensación de que el equipo verdiblanco se fue al descanso con una ventaja de 2-0 sin llegar a pisar a fondo el acelerador y, cuando debería haber mostrado su teórica superioridad sobre el eterno rival, dio un paso atrás y facilitó la reacción nervionense. El empate en el derbi fue un palo enorme.

El 2-2 fue un palo que dejó "muy jodido" al Betis. En un doble sentido, además. Anímico, por supuesto; pero también en el sentido más literal. Justo después del 2-2 anotado por Isaac Romero, Ez Abde se topó por enésima vez con la madera. Su derechazo rozó el cuerpo de un defensor sevillista y se estrelló en el palo derecho de Odysseas Vlachodimos.

Era el disparo número 14 que el conjunto heliopolitano ve repelido por la portería rival a lo largo de estas 26 jornadas transcurridas en LaLiga EA Sports hasta la fecha. Echando cuentas hipotéticas, si esos 14 tiros hubiesen acabado en gol habrían reportado ocho puntos más en su casillero.

Los 14 tiros al palo del Real Betis: Abde tiene clavadas cuatro astillas

El primero en toparse con los palos fue Cédric Bakambu, en una vaselina a Sivera el minuto 90+5' del Betis 1-0 Alavés. Luego, el canterano Pablo García vio cómo un disparo suyo daba en Areso antes de besar el palo en la derrota por 1-2 ante el Athletic. A la vuelta del parón de septiembre, Rodrigo Riquelme testó el larguero del Ciudad de Valencia en un 2-2 ante el Levante UD, y justo antes de la ventana de octubre fue Pablo Fornals el que tocó madera en el 1-2 ante el RCD Espanyol.

Nadie tiene más astillas clavadas que Ez Abde, que es el jugador del Betis que más ha vivido esta mala suerte: se quedó a milímetros de la gloria por dos veces en el 3-1 a la Real Sociedad y en un 'larguerazo' en el 0-2 contra el Atlético de Madrid, antes del referido palo en ese 2-2 en El Gran Derbi.

La lista la completan Antony dos Santos, con un disparo marca de la casa al palo largo, en el 1-1 ante el Rayo Vallecano; de nuevo Riquelme, con una rosca a la escuadra, y Gio Lo Celso, en una falta lateral que se fue cerrando, ambos en el 5-1 frente al Real Madrid; el Cucho Hernández, por dos veces en el 1-1 en Oviedo; y Marc Roca, desde muy lejos en el 1-2 en Mallorca.

Los equipos con más remates al poste en LaLiga EA Sports 2025/2026

Si la cifra de 14 disparos del Real Betis en sólo 26 partidos ya suena a una auténtica barbaridad, esperen a leer que los pupilos de Pellegrini sólo son el segundo equipo en este apartado de LaLiga. De otro planeta es el guarismo del FC Barcelona, que se ha topado con los postes en un total de 27 ocasiones, superando la media de uno por jornada. El caso totalmente opuesto es el del RCD Mallorca: con sólo uno, es el que menos.