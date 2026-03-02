Nelson Deossa, el gran damnificado: de clave ante el Valencia a ausente en el derbi

Clave ante el Valencia hace un mes, ha pagado el cambio de sistema y ha sido el sacrificado tras el fichaje invernal de Álvaro Fidalgo

Este domingo se cumplió un mes desde su último partido completo, el Real Betis-Valencia CF, donde fue, además, decisivo con una galopada en el minuto 88, dejando atrás a Baptiste Santamaria para servir un balón desde la línea de fondo que Pablo Fornals, a la segunda, convirtió en el 2-1 definitivo. Un derroche físico que enamoró a la grada, pero no a Manuel Pellegrini, que, desde que lo retiró al descanso en Copa del Rey frente al Atlético de Madrid para hacer debutar a Álvaro Fidalgo, se ha decantado claramente por el ovetense, con cambio de dibujo incluido.

La evolución desde el 1-4-2-3-1 hacia el 1-4-3-3 se ha cobrado la presencia del colombiano, que jugó apenas once minutos en el Metropolitano en LaLiga y uno en Palma de Mallorca como 'falso 9', así como quince frente al Rayo Vallecano en casa en lugar del que le ha desbancado. Como broche indeseado, se quedó en el banquillo en El Gran Derbi, cuando al 'Ingeniero' se le echó en cara que realizara solamente dos cambios, sobre todo por que el equipo parecía cansado. Dio la alternativa el chileno a Sergi Altimira y Cédric Bakambu por el citado Fidalgo y 'Cucho' Hernández. Pero nada más.

La ausencia de citas intersemanales tras la eliminación copera y el descanso en Europa League hasta el 12 de marzo por la clasificación directa para los octavos de final ha permitido a Pellegrini apostar por un once de gala que ha calcado durante cuatro semanas, con la única variación de la punta de lanza. Ahora, con el retorno la semana que viene de las obligaciones continentales, se presupone también la vuelta de las rotaciones. Dicen que 'el que la lleva, la entiende', por lo que muy poco debe ver el veterano míster suramericano mirando detrás durante los partidos. A Deossa, con el Mundial a la vuelta de la esquina, le va mucho también en apretar. No salió en enero, pero no puede permitirse estar tan infrautilizado.

Fornals acusa la acumulación de partidos

Aunque ha tenido minutos en los trece, Pablo Fornals solamente ha dejado de ser titular en uno de los trece partidos oficiales de 2026, jugando los 35 minutos finales ante el Elche CF en Copa del Rey. En realidad, su último descanso data del choque de Europa League en Zagreb ante el Dinamo, lo que ocurrió el 11 de diciembre de 2025.

Uno de los tres únicos choques (junto a las eliminatorias iniciales del torneo del K.O. en Palma del Río y Torrent CF) en los que no ha tenido minutos este curso, en el que acumula 2.614 minutos en 36 compromisos, con seis goles y seis asistencias en su haber. Eso sí, el castellonense está acusando la acumulación de aparicios, pues lleva cuatro jornadas ligueras, una copera y dos europeas sin participar.