Deossa admite que espera "muchísimo más" y lamenta la plaga de lesiones del Betis: "Van a estar de baja un tiempo"

El jugador colombiano admite que el equipo está echando mucho de menos a los numerosos lesionados, pero considera que la ilusión está intacta en las tres competiciones y confía en poder quitarse la espina clavada por la derrota contra el PAOK en la visita liguera de este domingo al Deportivo Alavés y en el duelo europeo del jueves ante el Feyenoord

Aunque el encuentro del pasado jueves en el Toumba Stadium de Tesalónica (Grecia) no fue el mejor, en el plano individual ni en el colectivo, a Nelson Deossa se le ve cada día más adaptado al Real Betis. El joven mediocentro colombiano no tuvo un inicio de aventura sencillo. A la evidente dificultad de tener que cambiar de equipo, de liga, de país y de continente, el de Marmato sumó una lesión de tobillo de la que se intentó recuperar lo antes posible encontrando aún más problemas de los esperados. La enorme carga de partidos de un equipo que sigue soñando a tres bandas y las numerosas lesiones le han ido dando repetitivas oportunidades que el '18' verdiblanco ha ido aprovechando para entonarse.

Nelson Deossa, cada día más adaptado al Real Betis: "Me falta muchísimo por dar"

"Me veo bien y cómodo en esta posición. Creo que conforme pasen los partidos me sentiré mejor e iré aportando más. No se ha visto aún mi mejor versión, la verdad. Me falta muchísimo más por dar", ha reconocido Deossa en unas declaraciones realizadas al diario AS justo después de la derrota ante el PAOK (2-0), en la séptima jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League.

El centrocampista cafetero jugó en tierras griegas su quinto partido en competición europea, a los que suma minutos en tres de las cuatro eliminatorias superadas en la Copa del Rey y en 10 de las 20 primeras jornadas de LaLiga EA Sports, para un total de 990 minutos repartidos en 18 encuentros oficiales con el Betis. "Yo estoy contento de seguir sumando partidos y de seguir aportando al equipo lo mejor. Siempre estoy dispuesto a todo. Contra el PAOK cometimos algunos errores y eso nos costó el partido".

Las numerosas bajas por lesión del Betis

Esa carga de minutos está teniendo consecuencias graves en la plantilla de Manuel Pellegrini, quien está pendiente del estado de los tocados Antony dos Santos y Ricardo Rodríguez, así como de la posible recuperación de Héctor Bellerín; mientras que son bajas seguras para Mendizorroza Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández, Rodrigo Riquelme, Sofyan Amrabat, Junior Firpo e Isco Alarcón. Y aún puede ser peor, pues Natan de Souza, Valentín Gómez y Chimy Ávila están con cuatro amarillas, apercibidos de sanción.

Para este domingo, el técnico del Betis sólo recupera a Cédric Bakambu, pero tras cumplir sanción en la Europa League el delantero franco-congoleño está muy cercano a salir en la recta final de este mercado invernal de fichajes. "Está claro que los echamos de menos, son jugadores importantes para el equipo. Los tendremos de baja un tiempo, ojalá se recuperen lo antes posible y nos vuelvan a aportar lo mejor de ellos", concluía Nelson Deossa.

Alavés y Feyenoord, para quitarse la espina del PAOK

"Estamos en tres competiciones muy lindas y queremos llegar hasta el final. En la liga queremos mantener este gran ritmo. Luego, hay un sabor amargo por la derrota ante el PAOK. No se pudo dar, pero ya hay que levantar la cabeza", lamentó Deossa, quien promete que el vestuario lo dará todo el próximo jueves para lograr acabar entre los ocho primeros y pasar directamente a octavos de final: "Iremos a buscar el triunfo ante el Feyenoord". Eso será después de visitar al Deportivo Alavés y antes de recibir al Valencia en un inicio de febrero que llega también con dos choque seguidos contra el Atlético de Madrid (Copa y LaLiga).