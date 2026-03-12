"O nos matas, o te remontamos", vidas infinitas en un Betis irreductible que sueña con levantar otro título

Manu González, héroe verdiblanco con sus numerosos paradones, y Javier Barrero, que ha sabido mantener la positiva inercia instaurada por su antecesor Dani Fragoso, repasan las sensaciones del vestuario bético durante el transcurso de la remontada ante el RC Celta de Vigo para meterse en su primera final de la Copa del Rey Juvenil por primera vez en los últimos 26 años

El Real Betis se ha metido en la gran final de la Copa del Rey Juvenil y, 26 años después, volverá a luchar por el título. Pese a la larga ausencia en estas lides en concreto, esta generación está muy acostumbrada a luchar por levantar trofeos, pues la del próximo domingo ante FC Barcelona o RC Deportivo de La Coruña -juegan este jueves a las 18:30 horas en Lugo- será la cuarta en cuatro temporadas. No obstante, en ésta han ido a por el más difícil todavía.

Salvo en dieciseisavos de final, cuando los verdiblancos despacharon al CD Mensajero con un contundente 9-0, en el resto de encuentros han tenido que remontar: encajó el primer tanto del partido ante el Granada CF, en octavos (5-3), y contra el Real Madrid, en cuartos (1-2); pero en las semifinales ante el RC Celta levantaron un 0-2 para acabar ganando por 3-2 en el tiempo añadido, igual que sucediese en la ciudad deportiva del club merengue.

Manu González, héroe del Betis: "Vamos a por la Copa del Rey, la queremos más que nadie"

"El partido ha sido una completa locura. Hemos empezado perdiendo, pero nos suele pasar. Si no nos matas, somos un equipo que remontamos. Nos lo dejamos todo en el campo y al final no somos un equipo, somos una familia. Yo creo que eso se nota en cada esfuerzo, en cada esprint, en cada corrección, en cómo nos ayudamos", destacaba Manu González, uno de los grandes héroes del Real Betis gracias a la enorme ristra de paradones que permitieron que su equipo se mantuviese en el partido.

"Yo lo he visto bastante bien, la verdad. Tenía confianza, nada más que José Antonio (Morante) metió el primer gol sabía que nos lo íbamos a traer porque somos un equipo que, como ya he dicho, vivimos de esto. Ya nos ha pasado varias veces y creo que tenemos un espíritu bastante luchador. Y este año vamos a por el doblete. Queremos la Copa del Rey y yo creo que la deseamos más que nadie", añadía desde el Anxo Carro de Lugo el portero internacional sub 19, quien confía en hacerse con la Copa y revalidar el título de Liga en la División de Honor Juvenil (marcha líder en el Grupo IV, con un punto más que el Granada). Además del torneo liguero, el pasado curso ganaron la Copa de Campeones.

Javier Barroso, técnico del Betis: "Para el espectador fue divertivo; para mí, un sufrimiento"

"Yo creo que para el espectador ha sido un partido muy divertido, pero para nosotros... un sufrimiento increíble. Esperaba que tuvieran paciencia, que estuvieran atentos, que a ellos les gustaba mucho defender hacia delante, ya lo habíamos visto en el vídeo previo al partido, y que cada vez que tuviéramos opción rebasáramos esas primeras líneas de presión de ellos. Ellos creo que, conforme ha ido pasando el partido, han ido perdiendo un poco de fuerza y nosotros no hemos ido encontrando cada vez mejor", analizaba Javier Barroso, técnico que se hizo cargo del Juvenil A tras el ascenso de Dani Fragoso al Betis Deportivo y ha mantenido la inercia ganadora.

El gol de Morante al filo del descanso, para recortar el marcador a un momentáneo 1-2, el técnico dio una consigna muy clara al vestuario verdiblanco: "Que creyeran, que tuvieran fe en que íbamos a conseguir la victoria". "A nosotros, ahora mismo, nos toca descansar, poner la mente un poquito en el partido del domingo, pero sobre todo recuperarnos muy bien. A los rivales sí, los hemos visto, pero no tenemos ninguna preferencia. El que llegue será seguro un partido muy complicado y nos exigirá lo mejor de nosotros mismos", señaló sobre sus preferencias entre Barça y Depor.