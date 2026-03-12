Parte médico de Juan Ayuso y unas primeras palabras que rebajan la preocupación, mientras Vingegaard le recuerda lo que sufrió el pasado año

El Lidl-Trek, equipo del ciclista español, tranquiliza y asegura que no hay nada roto pese a la dura caída y los dolores que mostraba Juan Ayuso

La situación de Juan Ayuso tras su caída en la París-Niza hizo temer lo peor a todos de cara a una temporada que había arrancado muy bien y en la que estaba demostrando estar a la altura de los mejores. Sin embargo, tras las malas noticias, el Lidl-Trek se apresuró a aclarar que no tenía nada roto y mando un mensaje tranquilizador a todos los aficionados al ciclismo.

"Afortunadamente, las radiografías no revelaron ninguna fractura para Juan Ayuso después de su accidente hoy en París-Niza y una evaluación clínica adicional realizada por el médico del equipo en el hotel también descartó otras lesiones graves. Juan continuará bajo supervisión médica y solo se proporcionará información actualizada si es necesario. Juan expresó su decepción por dejar el equipo en París-Niza y apoyará a sus compañeros desde casa", publicaba el conjunto neerlandés a última hora de la pasada noche.

El ciclista alicantino había intentado seguir en carrera tras sufrir una aparatosa caída a 47 kilómetros de la meta, pero viendo los dolores que sufría, su propio equipo le aconsejó abandonar. Echó pie a tierra y se subió al coche de apoyo.

El popio Ayuso deja un mensaje optimista en su perfil de Instagram. "Y otra vez... 'Todo lo negativo - presión, desafíos - es toda una oportunidad para mí para levantarme'. Gracias Lidl-Trek por cuidar de mí y a todos por los mensajes. Buena suerte a los chicos durante el resto de la semana", publicaba.

Hasta ese momento, Juan Ayuso lideraba la París-Niza, donde se aventuraba como el gran rival de Jonas Vingegaard. El danés, sin su gran enemigo para plantarle cara, se exhibió en la jornada de este lunes y, tras una gran subida final, se hizo con el liderato. Ahora, el ciclista del Lidl-Trek tiene previsto en su programa reaparecer el próximo 6 de abril en la Itzulia, donde defendería el título obtenido en 2025. No debería tener problemas para ello, por lo que esta caída no comprometería la temporada.

No fue el único abandono, pues hubo varios percances tras una movida tercera etapa y, entre otros, se retiraron Castrillo y García Pierna (Movistar Team), Brandon McNulty (UAE), Piganzoli (Visma)... Así hasta un total de quince corredores no llegaron a meta.

Vingegaard ya lo sufrió la pasada temporada

El propio Vingegaard se refería este hecho y, en concreto, a la caída de Juan Ayuso. Y recordaba que él ya lo sufrió en esta carrera la pasada temporada y que condicionó su preparación para el Tour de Francia, ya que no reapareció hasta el Dauphiné. "El año pasado me caí aquí y tuve que ceder el liderato. Estas cosas pueden pasar", admitía el danés.

"Estoy feliz de haber ganado. ¿Es una revancha? El año pasado me caí aquí y tuve que renunciar como líder. Así que esto es genial, sí. Esta es también mi primera victoria de etapa en la París-Niza después de la contrarreloj por equipos que gané", indicaba satisfecho, aunque no podía olvidar la locura vivida.

"Esperábamos que fuera un día de locos, pero no que se nos fuera tanto de las manos", añadía el nuevo líder de la París-Niza 2026.