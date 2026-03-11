Jonas Vingegaard acepta el regalo de Juan Ayuso y se da un festín

El danés, tras la caída y abandono de Ayuso, se queda solo entre los favoritos en la subida final y se sitúa líder en solitario de la París-Niza 2026

Jonas Vingegaard no ha dudado en aprovechar la caída de Juan Ayuso, que ha provocado su retirada en la París-Niza 2026, y le ha relevado en el liderato tras una cuarta etapa en la que ha dominado en la subida final y ha sacado una amplia ventaja a todos sus rivales.

Lo que se preveía como un duelo entre Ayuso -líder este miércoles- y Vingegaard se quedó en nada por la despedida del español. Por lo demás, la etapa transcurrió como se preveía en una jornada entre Bourges y Uchon con 120 kilómetros llanos y unos 75 últimos con tres puertos, el último de los cuales era de Primera (8 km al 4,5 %).

A falta de 47 kilómetros, con el pelotón roto y varios grupos formados, llegó la caída en el grupo principa, que dejó fuera a Ayuso y que permitió a siete corredores (Jonas Vingegaard, Mathias Vacek, Daniel Martínez, Nico Denz, los hermanos Van Dijke y Callum Thornley) quedarse solos.

Con cambios en el penúltimo puerto se llegó a la subida final, en la que Vingegaard no esperó más, demarró y se marchó. Nadie le pudo seguir. El danés sacó 41 segundos Daniel Felipe Martínez y 45 a Tim van Dijke, y sumó también las bonificaciones para colocarse como líder destacado de la París-Niza, con 52 segundos sobre el colombiano.

Ayuso, Castrillo y García Pierna K.O.

La jornada fue aciaga para el ciclismo español, ya que no sólo se cayó Juan Ayuso, sino que también dijeron adiós en la caída dos de los tres principales hombres con los que el Movistar Team había acudido a esta carrera; y que tenían opciones a partir de ahora para haber sumado importantes puntos para el equipo telefónico.

Raúl García Pierna -ganador de una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana- y Pablo Castrillo se despedían como consecuencia de esa fatal caída sufrida a falta de 47 kilómetros del final de la etapa, en la que el peor parado fue un Ayuso que perdió el liderato de la París-Niza 2026. Su excompañero en el UAE Brandon McNulty fue otro de los implicados.

Clasificación de la etapa 4 de la París-Niza 2026

1. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 04:16:12

2. Martinez, Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 41

3. Van Dijke, Tim (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 45

4. Van Dijke, Mick (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:42

5. Steinhauser, Georg (EF Education-EasyPost) + 02:54

6. Vauquelin, Kévin (INEOS Grenadiers) + 03:38

7. Martinez, Lenny (Bahrain Victorious) + 04:02

8. Gaudu, David (Groupama-FDJ United) + 04:20

9. Plowright, Jensen (Alpecin-Premier Tech) + 04:55

10. Soler, Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 05:07

Clasificación general de la París-Niza 2026 tras la etapa 4

1. Vingegaard, Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 12:53:15

2. Martinez, Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 52

3. Steinhauser, Georg (EF Education-EasyPost) + 03:20

4. Vauquelin, Kévin (INEOS Grenadiers) + 03:39

5. Gaudu, David (Groupama-FDJ United) + 05:02

6. Martinez, Lenny (Bahrain Victorious) + 05:07

7. Van Dijke, Tim (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 05:33

8. Soler, Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 05:45

9. Plowright, Jensen (Alpecin-Premier Tech) + 06:27

10. Izagirre, Ion (Cofidis) + 06:32

11. Vercher, Mattéo (Team TotalEnergies) + 07:02

12. Rondel, Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 07:36

13. Baudin, Alex (EF Education-EasyPost) + 07:43

14. Van Dijke, Mick (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 08:40

15. Zukowsky, Nickolas (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) + 10:04