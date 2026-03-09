Doble caída en la París-Niza con Jonas Vingegaard en el lío y Juan Ayuso al sprint

La jornada se resolvió en una llegada masiva en la que el alemán Max kanter del equipo Astana se acabó llevando el gato al agua

Sin sorpresas, pero con tensión. Así se desarrolló la segunda etapa de la París-Niza 2026, disputada entre Épône y Montargis con un recorrido de 187 kilómetros. Sin gran dificultades montañosas, los favoritos se dedicaron a evitar riesgos y ni aun así pudieron desaparecer en las dos caídas que hubo, ambas con Jonas Vingegaard bien cerca. Por delante, Juan Ayuso se lanzó al sprint para coger finalmente cuatro segundos de bonificación, y ya en lo que es la lucha por la victoria el más rápido en la llegada masiva fue el alemán Max Kanter (Astana).

Empezando por el final, la realidad es que el sprint no se puede definir como menos que desordenado. Las caídas previas y alguna curva peligrosa descolocaron a bastantes corredores. Tal circunstancia fue aprovechada por Astana para lanzar a Max Kanker, ex del Movistar Team, para arrancar de lejos dentro de la recta de meta y mantenerse en cabeza hasta levantar los brazos como vencedor de etapa 2 con un tiempo de 4h.25.07, a una media de 42,3 km/hora.

Ya por detrás la segunda plaza fue para el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull Bora) y la tercera para el belga Jasper Stuyven (Soudal). En la quinta plaza cruzó la meta el líder, Luke Lamperti, quien mantuvo el mando de la general.

Sin pelea por la general, pero con algún susto por el camino

Si bien era algo así como un día de transición a la espera de la crono por equipos de mañana martes 10 de marzo, ello no evitó que los favoritos tuviesen que estar bien atentos para evitar contratiempos, y si no que se lo digan a Jonas Vingegaard.

El danés optó por la táctica de rodar a cola de pelotón, algo así como dejar hacer y reaccionar en casi de que pasase algo en sus narices. Pues bien, en hasta dos ocasiones hubo caída y se vio obligado a superarla tras echar pie a tierra para posteriormente reenganchar con el gran pelotón.

Juan Ayuso y unos segundos que pueden ser fundamentales

Tras una escapada que tuvo poco recorrido más allá de la pelea por algún punto de la montaña, el grupo hacía camino en calma hasta que se llegó a un sprint intermedio. Ahí, lejos de quedarse quieto, Juan Ayuso optó por lanzarse al sprint para lograr la segunda plaza y descontar a su tiempo general hasta cuatro segundos.

Ya superado tal momento, y aprovechando el desconcierto por los nervios, fue el neerlandés Daan Hoole (Decathlon) quien atacó a 20 kilómetros de meta, lo que obligó a reaccionar al Movistar de Aular y NSN de Biniam Girmay, dos de los grandes aspirantes a ganar en Montargis. Pese al ímpetu de ambos tuvieron que retirarse de la caza y dejar su sitio a otros equipos que anularon el intento de Hoole a 500 metros del final. Y sí, también en el final tuvieron que esquivar varias rotondas realmente peligrosas hasta que Max Kanter selló la victoria.

Primer examen en la crono por equipos

Este martes 10 de marzo con la tercera etapa llega la cita con el cronómetro, un examen por equipos de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire que puede marcar ya las primeras diferencias entre los candidatos a la general.

Los equipos tendrán que lanzar a sus líderes sobre un recorrido que presenta tramos de subida y llanos. Los más exigentes serán los de Moulin L'Evêque con un kilómetro al 3,9 por ciento y Saint Andelain, dos kilómetros al 3,6 al final de un sector prolongado en ligero ascenso. Puede ser también un ensayo para la crono por equipos que abrirá el Tour de Francia en Barcelona el próximo mes de julio.