Pippo Ganna destroza el crono y Primoz Roglic aprovecha para poner firme a Isaac del Toro

El esloveno ha sido el mejor de los favoritos a la general en la contrarreloj con la que se ha abierto la 'carrera de los dos mares' en su edición de 2026

Una nueva edición de la Tirreno-Adriático ya está en marcha. Siendo una de las pruebas predilectas para los llamados a pelear por las grandes generales de la temporada (Giro, Tour y Vuelta), en esta ocasión destacan dos nombres propios como son los de Isaac del Toro y Primoz Roglic; eso sí, en esta primera etapa el protagonismo se lo ha llevado un Pippo Ganna que no ha encontrado rival contra el crono.

El súper campeón italiano ha barrido a todos los rivales en el recorrido de 11,5 km con salida y llegada en Lido Di Camaiore. Con una velocidad media de 56,86 kilómetros por hora ha dejado a su compañero en el equipo INEOS Grenadiers, Thymen Arensman, a 22 segundos, mientras que el tercer lugar ha correspondido a Maximilian Walscheid (Lidl-trek), a 26 segundos del veloz ciclista transalpino.

Lo cierto es que ver a Ganna en lo más alto en la contrarreloj inicial de la 'carrera de los dos mares' es cualquier cosa menos una sorpresa, ya que se hizo también con dicho triunfo parcial en los años 2022, 2023, 2025 y 2026. Es todo un especialista. Desde 2022, solo el español Juan Ayuso (ahora con Lidl-Trek), que no participa en esta edición al estar en liza en la París-Niza, consiguió apartar a Ganna de la victoria en la crono inicial.

Dejando de lado la pelea por la victoria en la jornada, ya tenemos a su vez algunas pistas sobro cómo podría ir la lucha por la clasificación general. A este respecto, sorprendió que Isaac del Toro (UAE) se dejase hasta 36 segundos en línea de mete. El corredor de México no tuvo su mejor día y ello lo aprovechó uno de sus principales rivales para la general, un Primoz Roglic que perdió 31 segundos y que saca por tanto cinco al actual subcampeón del Giro de Italia.

Una lucha cerrada hasta la aparición de Pippo Ganna

Como era de esperar, los especialistas se movieron en pocos segundos de distancia hasta que Ganna hizo acto de presencia. Así, el sudafricano Alan Hatherly (Jayco), finalmente sexto, fue el que más tiempo estuvo en la silla caliente, con una marca de 12:38 que muchos consideraron más que suficiente para un podio. De hecho, Del Toro, pese a haber mejorado el primer sector respecto al sudafricano en seis segundos, acabó por detrás con 12:44.

No fue hasta los últimos corredores cuando Walscheid, Arensman y Ganna, especialmente este último, vapulearon los tiempos anteriores.La segunda etapa de esta Tirreno Adriático prevé un recorrido de 206 kilómetros entre Camaiore y San Gimignano, totalmente toscana, que presenta tramos con pendientes de más del 10%. También habrá un tramo de 'sterrato' y, oara coronar la etapa, un final con el 15% de pendiente a las afueras de San Gimignano.

Clasificación de la Tirreno-Adriático 2026 tras la etapa 1

1. Filippo Ganna - 00:00

2. Thymen Arensman - +00:22

3. Max Walscheid - +00:26

4. Magnus Sheffield - +00:26

5. Jonathan Milan - +00:29

6. Alan Hatherly - +00:30

7. Primož Roglič - +00:31

8. Ethan Hayter - +00:32

9. Antonio Tiberi - +00:33

10. Isaac del Toro - +00:36