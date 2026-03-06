Un rival menos para Juan Ayuso en la París-Niza

El ciclista español del equipo Lidl-Trek es uno de los favoritos a hacerse con la París-Niza junto al dos veces campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard

La París-Niza es la primera gran carrera de una semana del calendario ciclista de 2026, y no solo por el prestigio que tiene, sino porque siempre cuenta con un excelente cartel. Pues bien, en esta ocasión habrá figuras tan emblemáticas como Jonas Vingegaard, un dos veces campeón del Tour de Francia que se señala como gran rival de Juan Ayuso, más aún tras conocerse que otro de los favoritos a llevarse la clasificación general como es Joao Almeida se cae de la prueba francesa a última hora.

Así es. Según adelantaba Marca y confirmaba poco después el equipo UAE, el ciclista luso no ha sufrido lesión alguna, pero está pasando en estos momentos un proceso gripal que hace imposible que sea de la partida en la citada carrera. Por tanto, no podremos volver a verle cara a cara con Ayuso, lo cual ocurrió en la Vuelta al Algarve con triunfo en la clasificación general del corredor español.

Es obvio que la mencionada baja debilita a la estructura emiratí, pero no por ello van a llegar 'desnudos' a territorio galo. Ya presentada oficialmente la formación que competirá del 8 al 15 de marzo, resulta que contarán con la presencia del local Pavel Sivakov y de Brandon McNulty, quien es el sustituto directo del luso.

Juan Ayuso, más solo de lo esperado

Si bien se espera mucho de Juan Ayuso en la París-Niza, no es menos verdad que deberá afrontar la competición sin el acompañamiento del que iba a ser su principal apoyo. ¿De quién hablamos? De un Mattias Skjelmose que ha sido descartado a causa de una tenosinovitis en la muñeca derecha; informa el equipo Lidl-Trek.

Pese a tal ausencia, el favoritismo de Ayuso –con permiso de Vingegaard– no disminuye lo más mínimo. Tras imponerse en la Vuelta al Algarve, el español no tiene otro objetivo que seguir demostrando que acertó al abandonar el equipo UAE y que está plenamente capacitado para pelear con los mejores del pelotón.

Otros aspirantes al cetro de la Costa Azul

Algo por detrás de los ya mencionados se alinean otros ciclistas como Oscar Onley y Kevin Vaquelin de Ineos Grenadiers, así como Dani Martínez de Red Bull Bora. Este último tiene experiencia a la hora de disputar la general con meta en la Costa Azul, ya que en el año 2022 firmó una gran actuación que le hizo acabar en el tercer lugar del podio.