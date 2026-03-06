Las graves caídas trastocan los planes del Movistar Team

El equipo telefónico va a juntar a sus dos líderes, Cian Uijtdebroeks y Enric Mas, tras tener que alterar su calendario por las caídas

Movistar Team llega a la pare importante de la temporada con parte de sus deberes hecho, pero también con demasiadas malas noticias acumuladas. Ya ha logrado el primer objetivo que se marcó, que era ganar una carrera por etapas y que ha conseguido Iván Romeo al coronarse en la Vuelta a Andalucía. El equipo español también ha logrado buenos resultados en otras carreras, lo que le ha permitido empezar la 'temporada de clásicas de primavera' entre los siete mejores equipos del UCI World Tour.

Sin embargo, también ha tenido que lamentar sendos accidentes de sus dos grandes estrellas, Cian Uijtdebroeks y Enric Mas, que les ha impedido desarrollar la temporada que tenían planeada. Y que, en el caso del balear, pueden condicionar el nivel al que llegue al Giro de Italia, para el que faltan dos meses.

A la Strade Bianche, donde debuta Tadej Pogacar en esta temporada, irán este sábado con un equipo en el que destacan Roger Adrià -uno de los fichajes- y el colombiano Diego Pescador. Y a la París-Niza 2026, que arranca el domingo, lo harán con un plantel de mucho nivel, donde volverá a estar Iván Romeo y en el que también sobresalen Raúl García Pierna y Pablo Castrillo.

Cian Uijtdebroeks apunta a la Volta a Cataluña

Ahí estaba previsto el regreso de Cian Uijtdebroeks tras las lesiones que sufrió con su caída en la Volta a la Comunitat Valenciana. En las carreteras galas esperaba que fuera su primera gran carrera al frente del Movistar Team. Sin embargo, el belga no ha llegado a tiempo y está han retrasado su regreso para la Volta a Catalunya, que comienza el 23 de marzo.

Allí podría compartir protagonismo con un Enric Mas que no puede retrasar más su vuelta, pues tras perderse el UAE Tour, lleva retraso en el plan que tenía previsto para esta temporada y con el que esperaba llegar en su mejor momento al Giro. La idea del Movistar Team era separar a sus principales líderes, pero las circunstancias invitan a que sea ahí donde regresen. Mas, incluso, podría probarse antes en alguna carrera de un día.

Otro accidente deja a Nelson Oliveira sin la París-Niza

Quien no podrá estar en ninguna de ellas es otro ciclista del Movistar Team que también se ha visto frenado por un accidente y que, al igual que Cian Uijtdebroeks, tenía previsto competir a partir de este domingo en la París-Niza. Se trata del portugués Nelson Oliveira, quien se ha fracturado la clavícula derecha tras sufrir una caída mientras se entrenaba.

El veterano ciclista luso ya ha pasado por el quirófano hace unos días y espera llegar a tiempo a la primera grande del año, para la que en principio se le esperaba. Su última carrera ha sido la Figueira Champions Classic.

En el Giro, si nada cambia, Enric mas sigue siendo a día de hoy el líder del equipo telefónico, pero está en el aire los que le podrían acompañar. Si miramos al pasado año, allí destacó el venezolano Orluis Aular y dio la cara Jon Barrenetxea. Serían dos de los que acompañaran al balear. Nairo Quintana ha corrido el Giro en las dos últimas temporadas y tras un inicio ilusionante de 2026 no está descartada su presencia en las carreteras transalpinas.