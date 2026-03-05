Tadej Pogacar mete miedo y Mathieu Van der Poel explica su renuncia

El actual campeón del mundo entrena duro con el objetivo de mejorar los resultados de la impresionante temporada de 2025

La temporada ciclista 2026 ha hecho poco más que empezar, pero no por ello hay menos ganas de ver frente a frente a los mejores del mundo; y claro, entre esos se encuentra un Tadej Pogacar que lejos de levantar el pie del acelerador parece dispuesto a ser aún mejor –si es que se puede–.

Con esa meta en mente, y la de ganar por ejemplo su primera Paris - Roubaix, el esloveno del equipo UAE se está preparando a conciencia; tanto es así que con vistas a la Strade Bianche de este sábado 7 de marzo se le ha visto no solo rodando por el circuito de la misma, sino directamente quemando el asfalto junto a su compañero Isaac del Toro. Exacto, Pogacar mete miedo mientras otros posibles aspirantes al trono en la clásica italiana renuncian, caso de Mathieu Van der Poel.

El neerlandés, quien se impuso con autoridad en la Omloop Het Nieuwsblad entiende, junto a su equipo Alpecin, que el recorrido de la Strade Bianche está hecho para otro tipo de corredores, dejando de lado a aquellos que centran su temporada en los Monumentos o en clásicas menos exigentes en lo que a subidad y bajas se refiere. Así lo explica el director de la estructura, Christoph Roodhooft.

"En el pasado esta carrera ya estaba en el límite para los corredores de clásicas con explosividad. Entonces todavía era manejable. Ahora ha pasado ese límite", comenta en declaraciones al diario belga Het Nieuwsblad.

El cambio en el desnivel de la Strade Bianche

Lo cierto es que en los últimos años el recorrido se ha ido endureciendo, sobre todo en lo que se refiere a desnivel acumulado. El citado director del equipo Alpecin señala que el desnivel total ha crecido entre un 20 y un 25 por ciento respecto a la edición que ganó Van der Poel en 2021. Antes de 2023 la carrera rara vez superaba los 3.300 metros de desnivel, pero en las últimas ediciones ha rozado los 3.900 e incluso ha llegado a situarse en torno a los 4.200 metros.

Territorio Pogacar

Así es. Como comentábamos en 2021 la carrera fue conquistada por Van der Poel, pero en los últimos tiempos las cosas han cambiado tanto como para haya sido Tadej Pogacar el que se haya llevado tres de las cuatro últimas ediciones. En caso de conquistar la de 2026 desempatará con Fabio Cancellara, quien también tiene tres en su haber.