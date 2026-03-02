Tadej Pogacar anuncia su regreso: favoritos, horario y dónde ver por TV la Strade Bianche 2026

El ciclista esloveno vuelve en una clásica italiana que se le da muy bien y con la que quiere preparar la Milán-San Remo

Van der Poel, Seixas, Brennan, Gregoire... la Opening Weekeng, que el pasado fin de semana abrió la temporada de clásicas de primavera fue espectacular y va a tener continuidad este martes con la celebración de 58ª edición de la Ename Samyn Classic (Bélgica).

Con 203,8 kilómetros entre Quarengon y Dour, y hasta 29 cotas, esta dura clásica va a servir para disfrutar del debut de Wout van Aert en esta temporada. El belga se lesionó a principios de año a mitad de temporada del ciclocross y no pudo debutar el pasado sábado por enfermedad. Será de las estrellas presentes en tierras belgas, aunque ya todos piensan en el sábado próximo y en la Strade Bianche (Italia).

Allí llegará el debut más esperado de la temporada: el de Tadej Pogacar. El mejor ciclista del mundo se ha hecho esperar este año, pero ha llegado a tiempo para tratar de ofrecer el espectáculo que ya dio la pasada temporada, cuando sus mano a mano con Van der Poel hicieron vibrar a los aficionados.

El UAE Team Emirates ha ofrecido este lunes la lista de corredores que competirán en esta clásica y ha confirmado que Pogacar estará al frente de ellos. El ciclista esloveno ha utilizado esta carrera, en más de una ocasión, para prepararse para los Monumentos que llegan a partir de la Milán-San Remo, uno de sus grandes objetivos esta temporada.

De hecho, la ganó en 2022, 2024 y 2025, aunque sólo en 2024 lo hizo sin haberse probado antes. Y esta vez no corre desde que ganara en el Giro de Lombardía el pasado 11 de octubre. Junto a él estará Isaac del Toro, el corredor destinado a sustituirle en el futuro, además de Jan Christen, Felix Großschartner, Domen Novak, Florian Vermeers y Kevin Vermaerke.

Los princiales rivales de Pogacar y Del Toro

Aparte de Pogacar y Del Toro, en la Strade Bianche tratarán de plantarles cara algunos de los habituales en esta temporada de clásicas y otros que apuntan alto como el francés Paul Seixas.

Aún no se podrá ver un duelo directo con Mathieu van der Poel, algo que se prevé para La Classicisima, ni tampoco podremos ver a su compañero Tim Wellems, que se rompió la clavícula el domingo y estará un tiempo de baja.

Sí aparecerán como principales alternativas Tom Pidcock, Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Wout van Aert, Ben Healy, Grégoire o el mencionado Seixas. Habrá una buena representación española y los corredores del Movistar Team tratarán de seguir sacando puntos, aunque no aparecen entre los favoritos.

Cuándo es y dónde ver la Strade Bianche 2026 por TV y online

La Strade Bianche 2026 se celebra este sábado 7 de febrero con salida en Siena a las 11:40 horas y llegada en Piazza del Campo de esta misma ciudad sobre las 16:43 horas tras 202 km de recorrido y con 3.500 metros de desnivel. Hay 64 kilómetros de 'sterrato' repartidos en 14 sectores.

En España, la Strade Bianche 2026 puede seguirse a través de Eurosport y por la plataforma HBO Max, lugar habitual en todo tipo de competiciones ciclistas. La retransmisión comenzará pasadas las 14:00 horas hasta el final de la carrera.

En ESTADIO Deportivo les ofreceremos también información de todo lo que ocurra en esta clásica que significará la vuelta de Tadej Pogacar a la competición.