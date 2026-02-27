Wout Van Aert, entre la frustración y la esperanza: "Es una gran decepción, pero confiamos en que esta enfermedad no le afecte"

El ciclista belga no podrá estar finamente en la Omloop Nieuwsblad a causa de un problema de salud que en su equipo esperan que supere de cara a regresar cuanto antes

No está siendo un inicio de temporada sencillo para Wout Van Aert. El belga, que nos dejó una de las grandes estampas de la pasada campaña al reventar a Tadej Pogacar en la última etapa del Tour de Francia, está enlazando contratiempos casi sin descanso; tanto es así que en enero se fracturó el tobillo y ahora, cuando iba a empezar con las clásicas, una enfermedad le ha convertido en baja para la Omloop Nieuwsblad (sábado 28 de febrero) y la Kuurne-Bruselas-Kuurne (domingo 1 de marzo).

Esa es justo la información que ha trasladado su equipo, un Visma | Lease a Bike que dio la noticia en la rueda de prensa grupal previa al 'Opening Weekend' de clásicas, en la cual también destacó que el plan ahora es que su estrella pueda estar presente en la Ename Samyn Classic (martes 4), si bien por ahora no es seguro.

Para ser exactos, fue Grischa Niermann, director de competición del equipo Visma, el que trasladó la información estando acompañado de Matthew Brennan, que ejercerá ahora de jefe de filas de la estructura amarilla de cara a la Omloop Nieuwsblad.

La decepción de Visma con Van Aert

El ejecutivo de Visma, en todo caso, admite que ha sido un golpe duro para el equipo ver a Van Aert quedarse fuera del pistoletazo de salida de las clásicas, si bien confía en poder revertir la situación con celeridad.

"Es una gran decepción para el equipo, pero aún más para Wout, que quería estar aquí el sábado. Es lo que hay y ahora hay que darle vuelta lo más rápido posible, y centrarnos en el fin de semana con los chicos que sí tenemos. Wout va a afrontar ahora muchas grandes carreras y confiamos que esta enfermedad no le afecte para ese tramo de campaña. Esperamos que pueda estar ya el martes en Le Samyn, el sábado en Strade Bianche y luego también en Tirreno Adriático. Ojalá pueda mantener su forma y recuperarse lo antes posible", sentencia.

Un problema arrastrado desde Sierra Nevada

Si bien es ahora cuando se ha conocido que Van Aert está enfermo, el propio Niermann admitió en declaraciones a Wielerflits que su pupilo ya regresó con dicho problema de salud de la concentración del equipo en Sierra Nevada. Si bien tal circunstancia no le está impidiendo rodar, estando igualmente olvidado cualquier dolor en el tobillo, no le permite estar en condiciones de competir como le gustaría.